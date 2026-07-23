Guerra: Estados Unidos sigue atacando Irán y recibe respuesta de su enemigo

El Ejército de Estados Unidos concretó anoche su duodécima noche de ataques contra Irán , una nueva jornada de bombardeos concluidos cinco horas después y ordenados por Donald Trump , bajo el propósito declarado de socavar la capacidad de Irán para amenazar el tráfico comercial en el estrecho de Ormuz . Los iráníes respondieron.

"Hoy (miércoles), a las 17.30 horas (hora del Este de Estados Unidos , 23.30 en España peninsular y 1.00 del jueves en Irán), las fuerzas estadounidenses han comenzado a lanzar nuevos ataques contra objetivos militares iraníes, siguiendo las órdenes del comandante en jefe", ha anunciado en redes el Mando Central (CENTCOM) del Ejército de Estados Unidos , aludiendo con esa última alocución a Trump.

Cinco horas más tarde, el Mando ha concluido esta oleada, según ha anunciado en un comunicado también difundido en redes en el que ha asegurado haber atacado "objetivos militares iraníes, incluyendo instalaciones marítimas, depósitos de misiles y drones, puestos de vigilancia costera y sistemas de defensa aérea".

"Este mes, las fuerzas estadounidenses han atacado decenas de emplazamientos militares iraníes en tierra, al tiempo que reanudaron el bloqueo marítimo contra Irán", ha destacado.

Esta nueva oleada de ataques --perpetrada en la madrugada del jueves para Irán-- ha provocado los mayores daños registrados hasta el momento en la localidad de Shalamcheh, limítrofe con Irak, donde un bombardeo con misiles habría impactado cerca de una zona peatonal del paso fronterizo.

Irán ataca toda la región vecina, ante la ofensiva de Estados Unidos. Foto Efe EFE

Irán impacta en bases de Estados Unidos

La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha reivindicado este jueves un ataque contra defensas, aeronaves y equipamiento militar de Estados Unidos en las bases militares de Ali al Salem y Al Adiri, en Kuwait, en el marco de las hostilidades que se vienen encadenando entre Washington y Teherán por doce jornadas consecutivas.

"La Guardia Revolucionaria Islámica, en represalia por el Ejército estadounidense asesino de niños y su injerencia en el estrecho de Ormuz, han atacado y destruido un gran almacén de equipo militar, un sistema de defensa antimisiles Patriot y un hangar de drones estadounidenses MQ-9 en la base aérea Ali al Salem", ha señalado el brazo militar iraní en un comunicado recogido por la agencia de noticias Tasnim, vinculada a la propia Guardia.

Asimismo, también ha asegurado haber atacado la base de Al Adiri, tomando como objetivos concretos "las instalaciones de alojamiento de las fuerzas estadounidenses (y) dos hangares de helicópteros". "Además de abatir e herir a varios agresores, (las fuerzas de la Guardia Revolucionaria) han infligido graves daños a varios helicópteros y drones", reza el texto. Dpa