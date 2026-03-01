Escala la violencia en Medio Oriente: Donald Trump anunció un duro golpe para la armada iraní

Live Blog Post

Irán redobla la puesta y advierte a Estados Unidos e Israel

El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, afirmó que los bombardeos contra Teherán no tienen impacto en su capacidad para continuar la guerra gracias a su sistema de defensa descentralizada, por lo que, en su opinión, ellos decide cuándo y cómo acabar la guerra.

"Los bombardeos en nuestra capital no tienen ningún impacto en nuestra capacidad para librar una guerra. La defensa mosaico descentralizada nos permite decidir cuándo y cómo terminará la guerra", dijo en la red social X (antes Twitter) Araqchí.

El jefe de la diplomacia iraní afirmo que dedicaron dos décadas a estudiar las derrotas de Estados Unidos en los países vecinos de Irán, al este y al oeste, lo que podría parecer una alusión a las intervenciones en Afganistán e Irak.

"Hemos incorporado las lecciones aprendidas en consecuencia", aseguró.

