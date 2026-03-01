La advertencia de Donald Trump a Irán: "Será mejor que no lo hagan"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apuntó contra los mandos iraníes luego que el país de Medio Oriente avisara que contraatacaría.
Este domingo, el presidente de Estados Unidos Donald Trump lanzó un mensaje directo a Irán y advirtió que habrá una reacción contundente en caso de que se den nuevos ataques iraníes contra intereses estadounidenses.
En una publicación en Truth Social, Donald Trump comentó: “Irán acaba de declarar que hoy va a atacar muy fuerte, más fuerte que nunca antes”.
De todas formas, el presidente estadounidense aseguró: “Sin embargo, será mejor que no lo hagan, porque si lo hacen, los golpearemos con una fuerza nunca antes vista”.
El mensaje de Donald Trump
Segundo día de la guerra en Medio Oriente
Sigue la tensión en Medio Oriente, mientras las ciudades de Teherán y Tel Aviv amanecen semidesiertas y con las alarmas antiaéreas constantes.
La ciudad israelí de Tel Aviv se despertó este domingo, tras el impacto de un misil iraní en su pleno centro, con las calles semivacías y una noche de constantes sonido de alarmas antiaéreas, que han llevado a algunos israelíes a dormir en los refugios.