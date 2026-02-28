Trump llama al pueblo iraní a "recuperar" su país tras la muerte del ayatolá Jameneí
Así se expresó Donald Trump al confirmar la muerte del líder supremo iraní en su red social.
El presidente estadounidense, Donald Trump, hizo este sábado un llamado al pueblo iraní a "recuperar" su país tras anunciar la muerte del líder supremo, el ayatolá Ali Jameneí, durante el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.
"Esta es la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país", declaró en un mensaje en la red Truth Social.