Irán lanzó un misil sobre el aeropuerto internacional de Dubai

El aeropuerto de Dubai fue alcanzado por un misil lanzado este sábado. Las operaciones están suspendidas.

El Aeropuerto Internacional de Dubai fue alcanzado por un misil lanzado este sábado por Irán, en el marco de la escalada militar con Estados Unidos e Israel en Medio Oriente. Según reportes iniciales, el impacto afectó áreas de las terminales 1 y 3, incluyendo el hall público y salas de embarque.

El aeropuerto de la ciudad ubicada en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) informó que todos sus vuelos están suspendidos, tanto en ese aeropuerto como en Dubái World Central Al Maktoum en Jebel El Ali.

"El aeropuerto de Dubái confirma que una explanada del Dubai International (DXB) sufrió daños menores en un incidente que fue rápidamente contenido. Los equipos de respuesta a emergencias fueron desplegados de inmediato y están gestionando la situación en coordinación con las autoridades correspondientes", informaron en su página oficial.

"Cuatro empleados resultaron heridos y recibieron atención médica oportuna. Debido a los planes de contingencia ya establecidos, la mayoría de las terminales habían sido previamente evacuadas de pasajeros. Se brindarán más actualizaciones a medida que estén disponibles”, señaló la autoridad aeroportuaria en su página oficial", agregaron.

El aeropopuerto ya había suspendido sus operaciones hasta nuevo aviso a raíz de los ataques iraníes que golpearon Emiratos Árabes Unidos a lo largo del sábado y que causaron la muerte de una persona en Abu Dabi, la capital del país.