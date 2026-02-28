Sin tregua: Irán, EEUU e Israel intercambian misiles y se teme un desborde del conflicto

Live Blog Post

Ali Jameneí está muerto dice Trump

El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó este sábado en un mensaje en redes sociales que el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jameneí, ha muerto en los ataques ejecutados por EE.UU. e Israel sobre la república islámica y calificó al jefe de estado iraní como "una de las personas más malvadas de la historia".

Antes en una entrevista, el líder estadounidense calificó la operación de "éxito" y afirmó que también habría muerto buena parte de los líderes del país: "La mayoría de las personas que toman todas las decisiones se han ido", dijo.

Ali Jameneí, de 86 años, ha ejercido como líder supremo de Irán desde 1989, siendo la máxima autoridad política y religiosa del país, por encima del presidente.

Las declaraciones de Trump se producen después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmara que Jameneí "dejó de existir" tras el ataque israelí a su residencia.

"El plan para destruir Israel ya no existe. Y aumentan las señales de que el tirano también dejó de existir", dijo Netanyahu durante una declaración en vídeo.