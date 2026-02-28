Irán promete represalias sin freno e Israel confirma nuevos ataques cruzados en plena escalada militar.

La tensión en Medio Oriente volvió a escalar tras un nuevo intercambio de ataques entre Irán e Israel . Las Fuerzas israelíes denunciaron el lanzamiento de una nueva oleada de misiles desde territorio iraní, mientras que Teherán redobló su retórica y prometió continuar con las represalias.

El conflicto entró así en una fase de mayor intensidad, con declaraciones cruzadas que anticipan un escenario prolongado de confrontación directa entre ambos países.

Las Guardias Revolucionarias iraníes difundieron un mensaje contundente en el que aseguraron que “la represalia de Teherán continuará sin parar hasta que el enemigo sea decisivamente derrotado”.

ISRAEL BOMBARDEA IRÁN | COBERTURA ININTERRUMPIDA. | AHORA en @AlertaNews24 . pic.twitter.com/Rk47AdlsWM

La declaración refuerza la postura de línea dura del régimen iraní y sugiere que no habrá una desescalada inmediata, en medio de una creciente preocupación internacional por un conflicto regional de mayor escala.

Desde Jerusalén, autoridades israelíes afirmaron que una nueva oleada de misiles fue lanzada desde Irán, lo que activó sistemas de defensa aérea y protocolos de emergencia en distintas zonas del país.

En paralelo, el ejército israelí confirmó bombardeos sobre territorio iraní, en lo que describieron como ataques de represalia. No trascendieron de inmediato detalles sobre daños o víctimas, aunque medios internacionales reportan operaciones en desarrollo.

Aproximadamente 35 misiles han sido lanzados desde Irán hacia Israel en una nueva oleada de ataques.

Riesgo de escalada regional

El intercambio directo de ataques entre Irán e Israel marca un punto crítico en la seguridad regional, ya que ambos países venían enfrentándose principalmente a través de operaciones indirectas o terceros actores.

Analistas advierten que la continuidad de este tipo de acciones podría desencadenar una escalada mayor en Medio Oriente, con impacto en la seguridad global y en los mercados energéticos.