Pánico en las calles y alivio para algunos: la reacción en Teherán al ataque de EE.UU. e Israel contra Irán

Eran alrededor de las 09:40 de la mañana (hora local) cuando iraníes en varias ciudades dijeron que oyeron fuertes explosiones.

Videos que circulan en redes sociales muestran a personas cerca de los lugares de las explosiones corriendo llenas de pánico, mientras se escuchan gritos y llantos de fondo.

Pero, según el Servicio Persa de la BBC, al mismo tiempo parece haber una sensación de alivio, incluso de celebración, entre quienes creen que la caída del régimen solo puede llegar mediante una intervención militar.

En un video, una mujer habla con un alivio inconfundible, diciendo que la residencia del ayatolá Jameneí ha sido alcanzada.

Otro clip muestra a adolescentes en una escuela bailando y coreando que los ataques han ocurrido, añadiendo: "Amo a Trump".

Muchas personas anticipaban un posible ataque estadounidense. Desde la noche del viernes, se formaron largas filas en las gasolineras, y muchos residentes de la capital, Teherán, comenzaron a abandonar la ciudad rumbo al norte, cerca del mar Caspio, que consideran más seguro.

Con Irán bajo un apagón casi total de internet desde que comenzaron los ataques, ha sido difícil contactar con alguien dentro del país.

Algunas personas lograron acceder brevemente a internet usando métodos como el servicio satelital Starlink de SpaceX y redes privadas virtuales, y podrían volver a hacerlo.

Getty Images Las personas en Irán están intentando informarse sobre los ataques en medio de un apagón de internet.

A pesar de ello, la BBC logró ponerse en contacto con varias figuras progubernamentales que hablaron sobre la situación en Teherán.

"Hemos escuchado muchas explosiones. Vivo en el centro de Teherán", dijo uno de ellos al programa de la BBC Newshour.

"Este era un día normal hasta que Estados Unidos e Israel comenzaron a atacar la ciudad. Nuestros hijos habían ido a la escuela por la mañana. Tuvimos que ir a recogerlos", comentó.

Otro entrevistado le dijo al programa de la BBC Weekend que oyó aviones de combate y dos explosiones temprano en la mañana desde su oficina en el norte de la ciudad.

El ambiente era tenso y se percibía una sensación de guerra en el aire.

Dijo que la gente estaba comprando y abasteciéndose de comida enlatada.

Un residente le contó al Servicio Persa de la BBC, a través de Starlink, que había una fuerte presencia de fuerzas de seguridad en las calles que conducen al complejo de la Cámara de Liderazgo, donde está la oficina del líder supremo de Irán, Alí Jamenei.

"Cuiden de nuestros hijos"

Antes del apagón de las comunicaciones por internet, algunas personas publicaron mensajes en redes sociales por si morían en los ataques aéreos.

"Si muero, no olviden que nosotros también existimos: los que nos oponemos a cualquier ataque militar, los que nos convertiremos solo en un número en los informes de muertos", escribió un iraní en redes sociales.

Otro escribió: "Maldita dictadura islámica que causó esta guerra. Ya hemos soportado tres guerras".

Algunas publicaciones destacan la tensión en la comunicación y el miedo por los niños atrapados en el conflicto: "Internet está casi caída… Si la red se corta por completo, sepan que no somos soldados de ningún líder, ni daños colaterales", escribió otro usuario.

"Somos humanos y tenemos derecho a vivir. Intenten que nuestro futuro sea democrático, no dependiente de individuos", agregó.

Otro usuario escribió: "Prometan que, si nos pasa algo, cuidarán de nuestros hijos y serán muy, muy amables con ellos. Díganles que hicimos todo lo que pudimos: participamos en marchas silenciosas, votamos, trabajamos turnos múltiples, soportamos grandes dificultades".

Según el Servicio Persa de la BBC, muchos iraníes que vivieron lo que se ha descrito como una de las represiones más sangrientas contra civiles en la historia moderna dicen que ahora apoyan un cambio de régimen, incluso si llega mediante una intervención militar y la muerte de altos funcionarios.

Otros, sin embargo, temen que los ataques aéreos por sí solos no logren provocar el colapso del régimen.

Les preocupa que pueda sobrevivir y, en respuesta, volverse aún más brutal con su propia población.

Durante las protestas ocurridas hace más de un mes, en las que murieron miles de personas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alentó a los iraníes a seguir manifestándose, prometiendo que la ayuda estaba en camino.

Ahora, algunos iraníes informan haber recibido mensajes de texto que dicen: "La ayuda ha llegado", instando a la gente a quedarse en casa y llamando a las fuerzas del régimen a deponer las armas.

Pero el sentimiento público podría cambiar drásticamente si civiles mueren en los ataques, y muchos iraníes reaccionaron con indignación después de que los medios estatales informaran de que un ataque israelí contra una escuela de niñas mató a decenas de personas. No hay confirmación.

Un iraní que vive en el extranjero y que se opone a la intervención militar en Irán comentó: "Las primeras víctimas de esta guerra son 40 niñas en Minab, alcanzadas por un ataque con misiles. ¿Es esta la guerra que celebran?".

Sin embargo, la profunda desconfianza hacia el régimen iraní hace que muchos tengan dificultades para aceptar los informes oficiales, y algunos iraníes culparon directamente al régimen por el ataque.

Otro usuario escribió: "Incluso si el régimen no atacó directamente escuelas, las muertes de las niñas en Minab siguen siendo responsabilidad de la República Islámica".

Y añadió: "La gente no tiene refugios, internet está caída, las líneas telefónicas no funcionan y no ha habido ninguna advertencia para mantener a los niños fuera de la escuela. En estas condiciones, lo mínimo debería ser quedarse en casa".

