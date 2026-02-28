Funcionarios israelíes afirman haber encontrado el cuerpo de Jameneí

Un artículo del sitio de Jerusalem Post afirma que funcionarías israelíes han encontrado el cuerpo del líder supremo iraní debajo de los escombros de uno de los refugios oficiales en Teherán .

El texto reza que "el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, fue asesinado en un ataque israelí contra Teherán. Su cuerpo fue hallado bajo los escombros, según informaron altos funcionarios israelíes el sábado por la noche. Según informes, la documentación del cuerpo de Jamenei fue mostrada al primer ministro Benjamín Netanyahu".