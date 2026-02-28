Presenta:

Mundo

|

Teherán

Videos: la gente en Irán celebra la posible caída del régimen de Jameneí

Luego de los bombardeos conjuntos de Irael y EEUU a Irán, hubo movilizaciones y festejos en Teherán por la presunta muerte del líder supremo iraní.

MDZ Mundo

Manifestantes iraníes en Teherán el 8 de enero de 2026.
Manifestantes iraníes en Teherán el 8 de enero de 2026. Foto de Sohrab / Middle East Images / AFP via Getty Images

En las últimas horas se difundieron videos de la gente en Irán durante la noche del sábado con gritos y vítores de la gente en Teherán celebrando luego de la jornada en la que se vivieron diversos bombardeos en la capital iraní y otras ciudades importantes del país persa, en los que se habría dado muerte al líder supremo de Irán el ayatolla Ali Khamenei.

Las imágenes trascendieron en las redes sociales debido a la fuerte censura que existe a la prensa por parte del régimen teocrático, y al fuerte cerrojo que se impone a la difusión de información.

Te Podría Interesar

Celebraciones en Teherán 1
Celebraciones en Teherán 2
Celebraciones Teherán 3

Archivado en

Notas Relacionadas