Irán atacó Dubái: explosiones en Palm Jumeirah en medio de la escalada con Israel.

Reportan explosiones y humo en Palm Jumeirah, Dubái, tras ataques atribuidos a Irán. La escalada con Israel ya impacta en varios países del Golfo.

La escalada militar entre Irán e Israel sumó un nuevo capítulo con reportes de explosiones en Dubái, donde testigos registraron una nube de humo y llamas en el exclusivo distrito de Palm Jumeirah. Las imágenes circularon rápidamente en redes sociales y medios internacionales, en medio de un conflicto que ya desbordó el territorio israelí y amenaza con regionalizarse.

Según los primeros reportes, el incidente habría estado vinculado a ataques iraníes en represalia por los bombardeos contra su territorio. Si bien aún no hay confirmaciones oficiales sobre el alcance del impacto ni víctimas, el episodio generó alarma en los Emiratos Árabes Unidos, uno de los países señalados como posibles objetivos en esta fase del conflicto.

Hotel Dubai Ataque Iran El hecho se da en un contexto de máxima tensión en Medio Oriente, donde Irán lanzó múltiples oleadas de misiles y drones contra Israel y también contra bases militares estadounidenses en la región. Las Fuerzas de Defensa israelíes confirmaron al menos seis andanadas de misiles en las últimas horas, con alarmas activadas en Jerusalén y Tel Aviv y sistemas de defensa interceptando proyectiles en el aire.

En paralelo, la Guardia Revolucionaria iraní advirtió que las represalias continuarán “sin parar hasta derrotar al enemigo”, mientras Israel mantiene ataques sobre objetivos estratégicos en territorio iraní. La ofensiva cruzada ya provocó explosiones en ciudades clave como Teherán, Isfahán y Tabriz, elevando el temor a una guerra abierta.

El impacto en Dubái marca un punto de inflexión, ya que extiende el conflicto al Golfo Pérsico, una zona clave para la economía global. En las últimas horas también se reportaron detonaciones en Abu Dhabi y Doha, lo que alimenta las alertas sobre una posible expansión regional del enfrentamiento.