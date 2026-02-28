Donald Trump aseguró que solo busca "la libertad del pueblo" de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump difundió en sus redes sociales un video subtitulado en iraní argumentando los motivos de la ofensiva militar masiva contra los centros de poder en Irán , prometió amnistía a quienes se rindan y pidió a la población “tomar el Gobierno” cuando cesen los bombardeos.

El mandatario estadounidense hizo referencia al inicio de una operación a gran escala contra el régimen iraní, a la que el Pentágono bautizó como Operación Furia Épica. En un mensaje difundido desde su residencia en Mar-a-Lago, en Florida, afirmó que el objetivo central de los ataques es “la liberación del pueblo iraní” y la eliminación de la estructura clerical y militar instaurada tras la Revolución Islámica de 1979.

“Solo quiero la libertad para el pueblo iraní”, sostuvo el mandatario en declaraciones reproducidas por el diario The Washington Post, donde explicó que la ofensiva apunta a destruir misiles, desmantelar la industria armamentística y neutralizar a la cúpula militar. “Hay una operación a gran escala en marcha para aniquilar y destrozar al régimen”, afirmó también en un video publicado en su red Truth Social.

Durante su mensaje a la nación, que se extendió por ocho minutos, el presidente ofreció inmunidad total a integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad iraníes que entreguen sus armas y colaboren con el proceso impulsado por Washington. “Si optan por resistir, enfrentarán consecuencias fatales”, advirtió.

El foco de la ofensiva está puesto, según detallaron medios estadounidenses, en el estamento clerical y en la Guardia Revolucionaria, a la que la Casa Blanca considera el principal sostén ideológico y militar del régimen , incluida la supervisión del programa nuclear.

Al mismo tiempo, el jefe de Estado hizo un llamamiento directo a la ciudadanía iraní: “La hora de vuestra libertad está al alcance de vuestras manos. Cuando hayamos terminado, tomad el Gobierno. Será vuestro”. También pidió a la población que permanezca bajo resguardo ante la intensidad de los bombardeos.

“Una misión noble”, según Donald Trump

La administración estadounidense presentó la operación como una acción destinada a impedir que Irán desarrolle armas nucleares y a neutralizar amenazas contra tropas, bases y aliados. “Nos aseguraremos de que Irán no obtenga un arma nuclear. Es un mensaje muy claro”, subrayó el presidente.

En paralelo al despliegue militar, Washington impulsa una estrategia de presión psicológica orientada a erosionar el apoyo interno al régimen, ofreciendo garantías de seguridad a quienes colaboren y endureciendo las advertencias contra quienes mantengan la resistencia.