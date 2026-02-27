Donald Trump advirtió sobre una posible "toma de control amistosa" de Cuba
El presidente de EE.UU., Donald Trump, abre la puerta a una 'toma amistosa' de Cuba, mientras se intensifican las disputas energéticas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que su país podría optar por una "toma de control amistosa de Cuba", en medio de las tensiones con la isla por el bloqueo energético impuesto por Washington.
La dura declaración de Donald Trump
"Ellos no tienen nada ahora, pero están hablando con nosotros y tal vez podamos hacer una toma amistosa y controlada de Cuba", declaró a la prensa en la Casa Blanca. Estas declaraciones la hizo el mandatario al salir de la Casa Blanca rumbo a Texas, en respuesta a una pregunta sobre el cambio de régimen en la isla realizada por el reportero Juan Esteban Silva de WRadio.
"Necesitan nuestra ayuda", dijo el presidente, quien reiteró que el secretario de Estado, Marco Rubio, "está trabajando en ello".
Trump describió nuevamente a Cuba como una "nación fallida" y enfatizó en la necesidad de un acuerdo antes de que sea demasiado tarde.