Donald Trump habilita venta de combustible y gas a Cuba, pero solo al sector privado

El gobierno de Donald Trump autorizó este miércoles la comercialización de petróleo y gas hacia Cuba , aunque con una condición clave: las ventas deberán dirigirse exclusivamente al sector privado —personas y empresas — y no al Estado ni al ejército de la isla, confirmó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en Washington.

La medida, que responde a la profunda escasez de combustible que atraviesa la isla caribeña, se inscribe en medio de un colapso energético en el país, donde los apagones son continuos, y la falta de transporte, agua y servicios esenciales afecta a la vida cotidiana de la población.

Según la nota oficial del Tesoro, “el gas y otros productos petroleros exportados y reexportados a entidades o personas del sector privado cubano para uso personal pueden ser autorizados en virtud de la Excepción de Licencia SCP”, un mecanismo que permite estas operaciones bajo una licencia especial.

La decisión amplía directrices previas del Departamento de Comercio, que ya había autorizado exportaciones de petróleo para “actividades económicas del sector privado y ventas directas a individuos para uso personal o familiar”, sin requerir autorización estatal cubana.

Tanto el Tesoro como Comercio precisaron que no se permitirá la venta de combustible al gobierno cubano ni a instalaciones militares o a hoteles administrados por las Fuerzas Armadas, considerados entidades prohibidas bajo las sanciones vigentes.

Este cambio llega después de que Estados Unidos interrumpiera tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro la tradicional provisión de petróleo que Cuba recibía de Venezuela, lo que profundizó la crisis energética.

Expertos y empresarios señalan que, si bien la autorización es un alivio parcial para la isla, dependerá de la capacidad de importación del sector privado cubano y enfrenta desafíos logísticos y financieros, dado que el país se encuentra con severas limitaciones económicas.

La medida representa un cambio en la política de sanciones de Washington, que hasta ahora había endurecido la presión sobre países y empresas que suministraran combustible a Cuba.