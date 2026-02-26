Melania Trump presidirá por Estados Unidos una importante cita de Naciones Unidas

Melania Trump, esposa de Donald, fue elegida para comandar el 2 de marzo una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, presidirá un encuentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas una vez que el país norteamericano asuma el 2 de marzo la presidencia rotatoria del organismo, con lo que la esposa de Donald Trump se convertirá en la primera en hacerlo.

La Casa Blanca ha afirmado que "la primera dama Melania Trump está a punto de hacer historia en Naciones Unidas, una vez Estados Unidos asuma la presidencia del Consejo de Seguridad, enfatizando el papel de la educación en el fomento de la tolerancia y la paz mundial".

"El liderazgo de la señora Melania Trump supondrá la primera vez en la que una primera dama de Estados Unidos en ejercicio preside el Consejo de Seguridad (de la ONU) mientras los miembros sopesan temas de educación, tecnología, paz y seguridad", ha señalado a través de un comunicado.

Donald Trump Melania Trump.jpg Melania Trump fue elegida por ser la esposa del presidente Donald Trump. Foto Efe EFE Melania Trump "llamará a la paz" Así, ha recalcado que el encuentro, titulado 'Niños, Tecnología y Educación durante un conflicto', tendrá lugar el 2 de marzo a las 15.00 horas (hora local), antes de apuntar que en el mismo participarán el representante de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Mike Waltz, así como otros miembros del Consejo de Seguridad de la ONU.