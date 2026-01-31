Las desastrosas críticas al documental sobre Melania Trump y el peor pronóstico de taquilla

Con un exorbitante costo de producción, el film sobre la primera dama recibe un duro revés en las salas de cine y comentarios negativos por parte de la prensa especializada.

Bajo la premisa de descubrir la enigmática vida de Melania Trump, el documental sobre la primera dama es tema de conversación en el mundo, pero no precisamente por las bondades del material. Las críticas tras el estreno del film han sido desastrosas, y si bien se trata de una producción con presupuesto millonario, el pronóstico es el de un calamitoso fracaso de taquilla en las salas de cine.

Con la presencia de Donald Trump, el documental se estrenó este viernes en el Trump Kennedy Center, y los comentarios negativos sobre la película no tardaron en replicarse. En primer lugar, los especialistas coinciden en que Melania poco cuenta sobre los orígenes de la eslovena, y además aseguran que la aproximación a la primera dama es excesivamente indulgente.

El documental sobre Melania Trump recibió duras críticas Melania (trailer) Bajo la dirección de Brett Ratner (Una pareja explosiva, X-Men: la batalla final), cineasta que en los últimos años había quedado cancelado tras recibir denuncias de un par de actrices por abuso, esta producción sobre Melania Trump tuvo el exorbitante presupuesto de 75 millones de dólares, y si bien se espera que su taquilla en las salas sea catastrófica, Prime Video confía en un repunte durante su exhibición en la plataforma. De hecho, la compañía de streaming de Jeff Bezos compró los derechos en la cifra de 40 millones de dólares y trascendió que la inversión en publicidad para el documental es cercana a los 35 millones de dólares. Todo esto, seguramente por la gran cercanía entre el multimillonario líder de Amazon con Donald Trump.

Otro aspecto en el que han coincidido las críticas contra Melania, es en el muy escueto contenido político de un material que prioriza la exhibición del ostentoso estilo de vida de la primera dama. Además, los analistas han comentado que en la segunda mitad del documental el protagonismo absoluto lo cobra el presidente estadounidense, diluyéndose así la figura retratada por esta producción que desde su primer día en las salas se muestra como un fiasco en la taquilla.