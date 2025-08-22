Homo Argentum y el nuevo dato que anticipa qué pasará con su taquilla tras su promisorio arranque

La película protagonizada por Guillermo Francella comenzó su segunda semana de funciones con un claro indicador sobre el destino de su convocatoria.

Homo Argentum comenzó este jueves su segunda semana de funciones en cerca de 500 salas de cine del país, y tras un promosorio arranque en el que vendió 689.272 entradas durante sus primeros siete días en cartelera, un nuevo dato permite anticipar qué pasará en los próximos días con la taquilla de la película protagonizada por Guillermo Francella.

Según reporta Ultracine, este jueves Homo Argentum fue elegida por 45.626 personas en todo el país, cifra que representa un declive respecto a la convocatoria conseguida hace una semana, cuando en la jornada de su estreno el film estelarizado por Francella logró despachar 73.886 tickets.

De todas forrmas, la caída no resulta representativa si se tiene en cuenta que buena parte de la inusual taquilla que conquistó Homo Argentum la semana pasada en un día tradicionalmente tranquilo como el jueves, estuvo motorizada por la expectativa de su debut y la controversia que venía asomando alrededor de la película, tanto en las redes sociales como en los medios.

Por otro lado, en el arranque de esta segunda semana de funciones del film con Guillermo Francella, hay un claro indicador que demuestra que la realización de Mariano Cohn y Gastón Duprat seguirá por lo alto en la taquilla, y se relaciona con su notoria superioridad ante los restantes títulos disponibles en cartelera.

Para ilustrar este dato, basta con señalar que mientras este jueves Homo Argentum vendió 45.626 entradas, la película que quedó segunda en la taquilla nacional, Otro viernes de locos, apenas cortó 6.955 tickets. es decir más de seis veces menos que el tanque liderado por Guillermo Francella. Además, ninguno de los estrenos de la semana consiguieron una buena performance en las boleterías, dado que propuestas como Haz que regrese y Nadie 2, quedaron en el cuarto y séptimo puesto del top 10, con 2.236 y 707 entradas respectivamente en el día del debut de ambos films.