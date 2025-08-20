Está en Netflix: la película de Guillermo Francella que eligen los argentinos y no es Homo Argentum

Si te gustan las producciones donde Guillermo Francella es protagonista, te contamos la que se encuentra en el Top 10 de Netflix.

El streaming se ha convertido en una extensión de los sofás de cada casa, y Netflix, con su catálogo que a veces es un laberinto de opciones, ha sabido conquistar a la audiencia global. Sin embargo, no siempre acierta, y en ocasiones se arriesga con producciones que desafían la lógica o que nos obligan a subirnos a una montaña rusa de emociones.

netflix granizo (1) Guillermo Francella la rompe en todas sus películas. Cortesía Netflix En este caso, el protagonista de una de las películas más elegidas por los argentinos es Guillermo Francella, quien siempre es clave en lo que respecta a garantía de una buena historia. Aunque, en los últimos días, su producción Homo Argentum ha tomado un gran protagonismo, en Netflix se elige otra película.

netflix granizo Granizo es de las películas más vistas de la plataforma. Cortesía Netflix En la película Granizo, Francella interpreta a un popular meteorólogo, "El hombre del tiempo" por excelencia, cuyo éxito es arrollador. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando comete un error fatal en su pronóstico y su reputación se desmorona. De repente, el ídolo de las masas se convierte en el blanco de las críticas, y se ve obligado a regresar a su Córdoba natal para reencontrarse con su hija y, de paso, con sus raíces.