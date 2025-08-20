La comedia española en Netflix que tiene un elenco estelar

Esta comedia de Netflix es para quienes buscan actuaciones potentes y una trama que, a pesar de sus limitaciones, deja un eco al final.

Esta comedia de Netflix con mucho humor y drama presenta en noventa minutos gran talento actoral. Bajo el título Jefe, el director español Sergio Barrejón presenta una historia que mezcla la vida empresarial con la búsqueda de vínculos humanos inesperados, y que brilla gracias a las interpretaciones de su elenco.

Una comedia imperdible Es la historia de César, un empresario exitoso interpretado por Luis Callejo, que atraviesa un momento crítico. Separación matrimonial, problemas con su hijo y la noticia de un robo dentro de su propia empresa se cruzan en una semana caótica. Su carácter explosivo se enfrenta a una serie de situaciones que lo obligan a replantearse la forma en que vive.

netflix Una comedia para disfrutar el finde. En medio de esa tormenta aparece Ariana, interpretada por Juana Acosta, una conserje colombiana que trabaja de noche en la oficina. Entre los dos surge un vínculo inesperado que transforma la visión del protagonista sobre la amistad, la lealtad y las prioridades. A partir de esas conversaciones nocturnas, César comienza un camino de deconstrucción personal.

Lo interesante de Jefe es la manera en que los actores logran transmitir humanidad en medio de un guion que no siempre profundiza en todos sus elementos. Callejo lleva el peso de la historia con una presencia intensa, mientras que Acosta ofrece un contrapunto fresco que da equilibrio al relato.