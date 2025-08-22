Juan José Campanella defendió Homo Argentum: qué dijo sobre la polémica película de Francella

El director Juan José Campanella salió al cruce de las críticas que recibió Homo Argentum, la película protagonizada por Guillermo Francellaque recientemente se estrenó en cines. En medio del revuelo por su contenido y el mensaje que transmite, Campanella ofreció una contundente defensa del film y cuestionó duramente a quienes lo tildan de “apátrida”.

“Es una locura decir que es apátrida. Es una película que habla de la Argentina desde un lugar profundo, incómodo, pero necesario”, afirmó el cineasta en una entrevista reciente para La Nación+. Campanella destacó que el film “no busca agradar, sino interpelar”, y que su valor reside justamente en “poner en evidencia ciertas contradicciones que nos definen como sociedad”.

Juan José Campanella ironizó sobre el tuit de Alicia Castro contra Biondi Juan José Campanella opinó sobre Homo Argentum. Foto: Archivo El debate por Homo Argentum se intensifica con su llegada al streaming La película, dirigida por Gastón Duprat y Mariano Cohn, que generó un fuerte impacto desde su estreno en salas, volvió a estar en el centro del debate tras anunciar que llegara al streaming en Disney+ a fines de septiembre. Mientras algunos celebran su mirada crítica y el trabajo actoral de Francella, otros la acusan de tener un enfoque pesimista o de “renegar de lo argentino”.

Campanella, que ha trabajado con Francella en múltiples proyectos, defendió el carácter satírico del film y sostuvo que “se burla de los hipócritas, no de los buenos”, en una clara alusión a la incomodidad que genera Homo Argentum en ciertos sectores.