Homo Argentum, la película de Guillermo Francella, desembarca en el streaming: cuándo estará disponible

El film dirigido por Mariano Cohn y Gastón Duprat está teniendo grandes resultados en las salas de cine y pronto llegará a Disney+. En esta nota te dejamos todos los detalles.

Homo Argentum, la nueva y criticada película de Guillermo Francella está teniendo gran éxito en la pantalla grande tras el estreno el pasado 14 de agosto. El film generó fuertes opiniones en las redes sociales entre quienes se encontraban a favor y quienes estaban en contra de la producción audiovisual.

El film, con una duración de 110 minutos, rinde homenaje a la época dorada del cine italiano, evocando clásicos como Los Monstruos, Un burgués Pequeño Pequeño y Viva Italia, películas que tanto Francella como los directores admiran, pero con el tono e impronta que es sello distintivo de la filmografía de Duprat y Cohn.

La película estará disponible en Disney+, quien es la productora que posee los derechos. Por el momento no hay una fecha confirmada del desembarco a la plataforma de streaming, pero se estima que podría ser de 40 a 60 días, aunque no hay nada confirmado por el momento y esto es solo una fecha estimativa.

Sin embargo, esto puede variar por diferentes razones comerciales y acuerdos de distribución que maneja la compañía. En la mayoría de las ocasiones, la llegada de las películas de Disney que se estrenan en cine y luego pasan a la plataforma, tardan entre 70 a 100 días.