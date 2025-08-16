Guillermo Francella y la sorprendente taquilla de Homo Argentum tras las dispares críticas

El popular actor intepreta a 16 personajes en este film que arrasa en los cines argentinos, y podría ser la primera propuesta nacional del año que supere el millón de espectadores.

El estreno de Homo Argentum, la nueva película con Guillermo Francella, desató en los últimos días un aluvión de críticas dispares en los medios y las redes sociales. Sin embargo, más allá de los dardos de quienes tildan a esta propuesta de fallida, el film triunfa por lo alto en la taquilla de las salas de cine de nuestro país.

Según reporta Ultracine, esta producción compuesta por 16 historias dirigidas por Mariano Cohn y Gastón Duprat, en las que Francella interpreta una equivalente cantidad de personajes, convocó en la taquilla a 185.055 espectadores apenas en sus primeros dos días en cartelera.

Con este número, se estima que cerca de 7 de cada 10 entradas que se vendieron entre este jueves y viernes en todos los cines argentinos, fueron para la película con Guillermo Francella. Un resultado arrasador en una temporada en la que apenas un título nacional, Mazel Tov, logró captar una considerable atención del gran público.

Además, Homo Argentum ha conseguido en estos días despachar mayor cantidad de tickets que la sumatoria de todas las películas que están en pantalla en los cines argentinos, con lo que este tanque estelarizado por Francella podría convertirse en un gran batacazo en la taquilla comparable con éxitos encabezados por el mismo actor, como El robo del siglo, El Clan y Corazón de león.

Con el fin de semana todavía en transcurso, no sería descabellado pensar en que Homo Argentum cierre el domingo con una marca cercana al medio millón de entradas, cifra con la que superaría en sólo cuatro días a Mazel Tov como la película nacional más vista en las salas en lo que va de 2025 con 356.876 tickets vendidos.