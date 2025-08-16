Una actriz de la nueva película de Guillermo Francella hizo un contundente pedido tras una polémica escena

Luego de que una escena de Homo Argentum causara revuelo por su contenido, la actriz involucrada en la secuencia con Guillermo Francella debió aclarar la situación de manera contundente.

La nueva película de Guillermo Francella, Homo Argentum, que ha generado opiniones divididas entre especialistas, no solo desató debates por su contenido, sino también por un cuestionable paralelismo entre una de sus secuencias y el conocido caso judicial que involucra a Thelma Fardin y Juan Darthés. Ante esto, una de las protagonistas, advirtió con firmeza: "ni se les ocurra" comparar ambas situaciones.

Fardin había acusado a Darthes en 2018 por un presunto abuso sexual ocurrido en 2009, cuando ella era menor de edad. Recientemente, la defensa del actor solicitó la anulación del proceso, pese a que en marzo un tribunal de Brasil ratificó la sentencia en su contra: seis años de cárcel con un régimen de semilibertad.

El conflicto resurgió cuando ciertos sectores vincularon el caso con una escena de la película en la que el personaje de Eva De Dominici, junto a Guillermo Francella, exige dinero bajo la amenaza: "Dame 50 mil dólares o digo que me violaste". La actriz respondió a las críticas: "Vean la peli y se van a dar cuenta de que no tiene nada que ver con lo que se imagina. No me gusta que molesten a la gente porque las mujeres ya sufren bastante violencia de género como para poner más presión en eso. Tenemos que bancar a las mujeres y yo bastante ya aprendí".

Las contundentes declaraciones de la actriz de Guillermo Francella Eva De Dominici se defendió tras la polémica escena de Homo Argentum Eva De Dominici se defendió tras la polémica escena con Guillermo Francella en Homo Argentum. Video: LAM (América TV) En tono contundente, Eva agregó: "Por favor, no digan tonterías porque. Ni se les ocurra comparar esta peli con el caso de Thelma, no tiene absolutamente nada que ver. A ella la apoyo, la sigo apoyando y la voy a apoyar para siempre. Se tiene que aguantar bastantes cosas y ella fue una valiente".