La lapidaria crítica de Nancy Pazos a Homo Argentum que desató numerosas polémicas: "Es una mierd* y apátrida"

Luego del aval positivo de Javier Milei, la periodista no dudó en criticar no solo la opinión del presidente, sino también la producción protagonizada por Guillermo Francella.

La controversia comenzó cuando Javier Milei publicó un largo posteo en su cuenta de X defendiendo la película protagonizada por Guillermo Francella y señalando que buena parte de las críticas obedecen a una postura ideológica.

El presidente definió al film como “un retrato de la agenda hipócrita de los progres caviar”, atribuyó las críticas a “disonancia cognitiva” y “odio ideológico” y aseguró que la producción no recibió fondos estatales. También lanzó una frase polémica dirigida a sus detractores: “Cuanto más parásitos mentales tiene un progre, mayor es el alarido”.

La respuesta no tardó en llegar. Entre los comentarios críticos sobresalió el de Nancy Pazos (C5N), que cuestionó con dureza la película y fue contundente en su crítica:

"Es espantosa, todos los críticos de cine la defenestraron. Es una película de 16 cortos en donde cada uno de ellos se ve una característica argentina nefasta. En esta película el argentino es una mierda, una película hecha por tilingos y gente apátrida. A Milei le encantó porque es apátrida".

En paralelo, las redes sociales se desataron en un debate polarizado: hay quienes celebran la película por su intención de crítica social y quienes la acusan de reforzar estereotipos negativos sobre los argentinos.