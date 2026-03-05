Mariana Brey no tuvo piedad tras la salida de Nancy Pazos de Telefe: "Nunca aprecié"

Tras confirmarse que Nancy Pazos no continuará en A la Barbarossa, Mariana Brey rompió el silencio y fue durísima con la periodista.

La situación de Nancy Pazos en el programa A la Barbarossa venía generando comentarios desde hacía semanas. En medio de versiones sobre su posible futuro laboral e incluso rumores de un eventual cambio de canal, finalmente se confirmó que la periodista no continuará en el ciclo matutino de Telefe.

La panelista había estado fuera de pantalla durante algunos días por vacaciones y, en ese período, su lugar fue ocupado por Diego Brancatelli. Tras ese descanso y en medio de negociaciones con la producción, se conoció que su vínculo con el programa no seguiría adelante.

nancy-pazos-en-a-la-barbarossa-2021757 La periodista ya no será parte de A la Barbarossa. Una vez que la noticia comenzó a circular, varios programas del medio buscaron la opinión de figuras que han tenido enfrentamientos públicos con Pazos. Entre ellas apareció la palabra de Mariana Brey, con quien protagonizó más de un cruce televisivo. La periodista habló en el ciclo radial que conduce Marina Calabró en El Observador y se refirió a la salida de su colega del programa.

"No puedo extrañar aquello que nunca aprecié. Tal vez, para el programa puede ser que sí porque es un programa en el que está hace muchos años", comenzó diciendo la periodista. Respecto a las especulaciones de la desvinculación y los motivos por los que no le renovaron contrato a Pazos, Brey expresó: "Es fácil echarle la culpa a los demás".

Mariana Brey en A la Barbarossa La panelista opinó sobre la salida de su compañera. Más adelante, la presentadora también reflexionó sobre los motivos que podrían haber influido en la decisión del canal: "Cuando las cosas no te salen bien a vos o no tuviste un buen año, O no hiciste una buena negociación. Tal vez es más fácil revisar qué es lo que pudo haber pasado internamente".