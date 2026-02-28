¡Se destapó la olla! Nancy Pazos dice adiós a Georgina Barbarrosa y mira nuevas propuestas en TV

Entre rumores de pases millonarios y supuestas "listas negras", el destino de Nancy Pazos genera un fuerte sismo en los pasillos de Telefe.

Se dijo la verdad sobre el fin de Pazos en A la barbarrosa. / Captura Telefe

La silla de Nancy Pazos en el programa matutino de Georgina Barbarossa sigue vacía desde diciembre y, al parecer, no habrá retorno. Lo que comenzó como un descanso veraniego o una simple renegociación de contrato, terminó escalando en un escándalo de proporciones mediáticas.

Nancy Pazos Nancy Pazos se aleja de Telefe en medio de un clima de tensión y versiones encontradas. Fotos: captura de video / C5N. Ángel de Brito, el encargado de tirar la primera piedra, fue tajante al confirmar que la reconocida periodista "no seguirá" en el staff de las mañanas de Telefe, dejando a los televidentes con más preguntas que respuestas.

El futuro de Nancy Pazos: entre internas políticas y un portazo definitivo En los últimos días, cobró fuerza la versión de que la comunicadora "habría sido tentada por Moria Casán para mudarse de canal y ser nueva panelista de La Mañana con Moria en El Trece". Sin embargo, la propia Nancy se encargó de desactivar la bomba antes de entrar al programa de Mirtha Legrand, asegurando que, por el momento, "no tiene pensado pasar a otro canal".

Nancy Pazos (1) Los motivos políticos: la razón oculta detrás de la salida de Nancy según fuentes cercanas. Instagram @nancypazos A pesar de los desmentidos, el trasfondo de su salida tendría un tinte mucho más complejo que una cuestión de dinero. Según la información brindada por el conductor de LAM, el conflicto radicaría en una supuesta censura ideológica.

De Brito explicó que "Nancy no volverá a A la Barbarossa" debido a que "la periodista supone que existe una bajada de línea política en su contra", un argumento que sacude la interna de un canal que siempre intenta mantener un perfil alejado de las grietas profundas.