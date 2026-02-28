¡Se destapó la olla! Nancy Pazos dice adiós a Georgina Barbarrosa y mira nuevas propuestas en TV
Entre rumores de pases millonarios y supuestas "listas negras", el destino de Nancy Pazos genera un fuerte sismo en los pasillos de Telefe.
La silla de Nancy Pazos en el programa matutino de Georgina Barbarossa sigue vacía desde diciembre y, al parecer, no habrá retorno. Lo que comenzó como un descanso veraniego o una simple renegociación de contrato, terminó escalando en un escándalo de proporciones mediáticas.
Ángel de Brito, el encargado de tirar la primera piedra, fue tajante al confirmar que la reconocida periodista "no seguirá" en el staff de las mañanas de Telefe, dejando a los televidentes con más preguntas que respuestas.
Te Podría Interesar
El futuro de Nancy Pazos: entre internas políticas y un portazo definitivo
En los últimos días, cobró fuerza la versión de que la comunicadora "habría sido tentada por Moria Casán para mudarse de canal y ser nueva panelista de La Mañana con Moria en El Trece". Sin embargo, la propia Nancy se encargó de desactivar la bomba antes de entrar al programa de Mirtha Legrand, asegurando que, por el momento, "no tiene pensado pasar a otro canal".
A pesar de los desmentidos, el trasfondo de su salida tendría un tinte mucho más complejo que una cuestión de dinero. Según la información brindada por el conductor de LAM, el conflicto radicaría en una supuesta censura ideológica.
De Brito explicó que "Nancy no volverá a A la Barbarossa" debido a que "la periodista supone que existe una bajada de línea política en su contra", un argumento que sacude la interna de un canal que siempre intenta mantener un perfil alejado de las grietas profundas.
La relación de Nancy Pazos con sus ahora excompañeros parece mantenerse en buenos términos, pero el vínculo con las autoridades de la emisora estaría totalmente roto. "A pesar de seguir en contacto con la conductora y el equipo, desde el canal no le garantizan su regreso", detalló De Brito, dejando en claro que la decisión final vino "desde arriba".