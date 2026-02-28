La fuerte apuesta de Mirtha Legrand para este sábado con una polémica periodista entre sus invitados

La diva contará con atractivo menú de figuras en su cena televisiva, y una de las convocadas seguramente será el centro de atención de más de un momento para la controversia.

Mirtha Legrand tendrá este sábado a la noche la dura misión de rivalizar por el rating con Gran Hermano: la noche de los ex (Telefe), y para dar batalla la diva armó junto a su producción una atractiva mesa de invitados que incluye a una polémica periodista como centro de la atención.

Como es habitual en La noche de Mirtha (eltrece), los temas de actualidad se combinarán con el mundo del espectáculo, y en la veta de lo artístico estarán el legendario actor Arturo Puig y el coreógrafo Aníbal Pachano. Más allá de su presente laboral, seguramente ambos sorprenderán con alguna anécdota de sus largas carreras que incluyen éxitos como Grande, pá en el caso del primero, y las recordadas participaciones del segundo en las temporadas más escandalosas del Bailando por un sueño.

Mirtha Legrand y un rendidor menú de invitados para este sábado Los invitados de Mirtha Legrand para este sábado Por otro lado, la compleja coyuntura nacional estará cubierta por dos comunicadores con gran trayectoria que han protagonizado más de una polémica, estamos hablando del especialista en casos policiales Ricardo Canaletti; y la periodista y analista política Nancy Pazos.

Seguramente, durante la cena televisiva habrá más de un contrapunto entre Legrand y Pazos, quien desde hace tiempo es una de las voces de oposición al oficialismo nacional en los medios. También es probable que otros invitados, como Pachano, sumen su punto de vista sobre el momento de inflexión que atraviesa el país en este tiempo.