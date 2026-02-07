La astuta estrategia de Mario Pergolini y eltrece para no quedar sepultados en el rating por Gran Hermano

En la previa del debut de la segunda temporada de Otro día perdido, su conductor y el canal del solcito preparan una jugada para minimizar el impacto de su competencia con el reality de Telefe.

Mientras Mario Pergolini se prepara para regresar a la televisión con la segunda temporada de su programa Otro día perdido, empezó a cobrar fuerza la versión de una astuta estrategia con la que eltrece buscaría que el late night show no quede pulverizado en el rating bajo el dominio de Gran Hermano (Telefe).

El popular reality que encabeza Santiago del Moro tiene fecha de inicio para el próximo 23 de febrero, mientras que el ciclo de Pergolini debutará recién entre la última semana de marzo y la primera de abril, con lo cual eltrece ya tendrá un termómetro indicador sobre el poderío con el que contará Gran Hermano en materia de mediciones.

Si bien resulta impensable que Otro día perdido logre imponerse en el rating ante su imbatible rival, Mario Pergolini buscará que sus números no queden en una desventaja tan alevosa frente al tanque de Telefe. En este contexto, más allá de la cintura de la producción de su programa para dar con invitados atractivos para el gran público, eltrece estaría evaluando blindar lo más posible al envío de la competencia directa con el reality.

Mario Pergolini y eltrece preparan una jugada para no fracasar en el rating ante Gran Hermano Mario Pergolini en Otro día perdido Mario Pergolini y una apuesta por defender su rating frente a Gran Hermano. Captura de video eltrece Por un lado, desde el canal del solcito rezan porque esta edición de Gran Hermano, que combinará participantes desconocidos con algunas figuras mayormente de cabotaje, no esté a la altura de la performance en el rating respecto a las marcas de los años anteriores. Por otro, Pergolini y su equipo convendrían con eltrece un cambio en el horario de emisión para reducir su simultaneidad con el producto estrella de Telefe.

Recordemos que el año pasado, Otro día perdido se anunciaba para las 22:30, pero en la práctica arrancaba entre las 22:40 y las 22:45, con lo cual minizaba el impacto de su competencia directa con formatos de la señal de las pelotas como La Voz Argentina y MasterChef Celebrity; habitualmente emitidos a partir de las 22.