Mirtha Legrand apuesta por una fuerte invitada para este sábado y prepara sus dardos para otra comensal

La diva contará con un atractivo menú de invitados que combina figuras que aportarán al debate de la actualidad política, y referentes del mundo del espectáculo.

Mirtha Legrand dará comienzo este sábado a una nueva temporada de su icónico programa, con emisiones desde Buenos Aires tras el paréntesis veraniego en el que el ciclo salió al aire desde Mar del Plata. A diferencia del distendido clima que se vivió en las mesas grabadas en la ciudad balnearia, la diva ahora regresa al más intenso combo de actualidad política y espectáculo, con una atractiva mesa de invitados.

Sin dudas, la senadora Patricia Bullrich es la figura fuerte por la que apuesta Mirtha Legrand para el debate de candentes proyectos como el de la reforma laboral y la baja en la edad de imputabilidad. La funcionaria está en un destacado momento de su trayectoria política, con un rol clave en el juego de tensiones con la oposición en el Senado.

Además, la presencia de periodistas como Nicolás Wiñazki, que actualmente es conductor en la señal de noticias A24, y Guadalupe Vázquez, comunicadora de la pantalla de LN+; aportarán su filosa mirada sobre los conflictos más relevantes de la actualidad nacional.

Pero el menú de invitados también contempla figuras del mundo del show, ya que junto a Mirtha Legrand estarán Edith Hermida, conductora del clásico programa Bendita (El Nueve) tras la controversial salida de Beto Casella, y Pía Shaw; que actualmente es parte de los paneles de A la Barbarossa (Telefe) y Sálvese quien pueda (América TV).