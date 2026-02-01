El sorpresivo rating de Mirtha Legrand sin invitados polémicos en su despedida de Mar del Plata

A pesar de no contar con figuras estridentes en su última emisión desde la ciudad balnearia, la diva logró una notable medición consagrándose como lo más visto de este sábado en eltrece.

Mirtha Legrand se despidió este sábado de las emisiones de su programa desde Mar del Plata, y si bien la diva no contó con invitados picantes en su cena televisiva, logró un notable rating en pleno prime time.

A diferencia del habitual combo de figuras que pasan por la mesa de Legrand, en el que la actualidad política se entremezcla con el mundo del espectáculo, la legendaria conductora optó por figuras de la farándula para las entregas que condujo durante el mes de enero desde la ciudad balnearia.

Con una marcada impronta retro, La noche de Mirtha configuró su menú de invitados de este sábado con el legendario locutor Juan Alberto Mateyko, quien fue anfitrión de recordados ciclos que salieron al aire en décadas pasadas desde La Feliz. Además, la máxima estrella de eltrece contó con las presencias de la cantante Marcela Morelo, el actor Rodrigo Noya y la bailarina Noelia Marzol.

Más allá de una que otra pregunta filosa, Mirtha Legrand le dijo adiós a Mar del Plata con un tono ameno y un rendidor promedio de 3.6 puntos de rating, marca con la que su programa se consagró como lo más visto del día en eltrece. Además, la diva consiguió seis décimas más que la emisión del sábado de la semana pasada, repuntando así más de medio punto en su performance.

Por otro lado, en competencia directa con MasterChef Celebrity (Telefe), Legrand no quedó tan atrás, ya que el reality gastronómico promedió 4.9 puntos de rating, número con el que resultó lo más elegido de la jornada en la programación del canal líder en audiencia.