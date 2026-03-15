La conductora de El Trece estuvo muy picante en el programa del sábado por la noche y una de sus invitadas sufrió la tajante consulta.

Mirtha Legrand la sigue rompiendo en El Trece con su programa y el sábado 14 de marzo celebró un nuevo ciclo. La conductora tuvo grandes invitados, entre los que se encontraban Coco Sily, Dani La Chepi, Moria Casán y Verónica Llinás.

Durante la noche hablaron de diferentes situaciones y hasta la diva consultó sobre lo que pensaban del famoso viaje de Manuel Adorni y su esposa en el avión presidencial. Pasado este tema, Mirtha fue tajante con una de sus invitadas.

Es que eligió a Moria Casán para la clásica pregunta al hueso y fue muy picante: "Te la tengo que hacer... "¿Por qué estás enojada con Susana Giménez?", fue la consulta que más llamó la atención.

Mirtha Legrand le hizo una pregunta picante a Moria Casán Mirtha Legrand acorraló a una de sus invitadas con una filosa pregunta Sin embargo, la artista y ahora también conductora de El Trece sorprendió a la diva con su respuesta: "No estoy enojada con Susana Giménez, sería una loca si estuviera enojada y nunca me dio nada para enojarme".