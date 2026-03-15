Mirtha Legrand acorraló a una de sus invitadas con una filosa pregunta
La conductora de El Trece estuvo muy picante en el programa del sábado por la noche y una de sus invitadas sufrió la tajante consulta.
Mirtha Legrand la sigue rompiendo en El Trece con su programa y el sábado 14 de marzo celebró un nuevo ciclo. La conductora tuvo grandes invitados, entre los que se encontraban Coco Sily, Dani La Chepi, Moria Casán y Verónica Llinás.
Durante la noche hablaron de diferentes situaciones y hasta la diva consultó sobre lo que pensaban del famoso viaje de Manuel Adorni y su esposa en el avión presidencial. Pasado este tema, Mirtha fue tajante con una de sus invitadas.
Es que eligió a Moria Casán para la clásica pregunta al hueso y fue muy picante: "Te la tengo que hacer... "¿Por qué estás enojada con Susana Giménez?", fue la consulta que más llamó la atención.
Mirtha Legrand le hizo una pregunta picante a Moria Casán
Sin embargo, la artista y ahora también conductora de El Trece sorprendió a la diva con su respuesta: "No estoy enojada con Susana Giménez, sería una loca si estuviera enojada y nunca me dio nada para enojarme".
"Tengo un sentido del humor con sarcasmo e ironía que a veces se nota como algo ofensivo y yo no me doy cuenta de que ofendo; si ofendo, pido disculpas", subrayó Moria Casán sobre sus declaraciones. Además, dejó muy en claro que "yo la adoro a Susana, la quiero. Hicimos una temporada hermosa en los 80, hicimos películas, cine y teatro".