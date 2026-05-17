Mercedes Morán fue una de las invitadas que tuvo Mirtha Legrand en la clásica mesaza del día sábado. En un momento de la noche, la actriz compartió la dura relación que tuvo con su madre y también cómo fue reconciliarse con ella.

La artista escribió un libro llamado Madre Mía y allí revela los detalles de la relación que tuvo con su mamá. Recorre en breves cuentos desde su infancia hasta el presente y deja ver las fuertes experiencias que tuvo durante años.

"De adolescente, obviamente, me rebelé, estuve muchas veces enfrentada con ella, nos reconciliamos con ella y yo fui la que la atendí durante muchos años ; fue muy longeva", comenzó contando la actriz.

Mercedes Morán reveló la dura relación que tuvo con su madre y dejó sin palabras a Mirtha Legrand: "Violenta"

También aclaró que "mi madre era un poco violenta conmigo... Era una época en que esa generación pensaba que un buen chirlo era un correctivo ideal". Esto no fue todo, ya que además contó que mientras escribía el libro "me enteré de que ella había sufrido un tipo de abuso".

Captura de pantalla 2026-05-17 092503 Mercedes Morán contó su fuerte historia. Foto: captura de video / El Trece.

"Eso terminó de echar un manto de piedad sobre ella, pero fue muy dura conmigo. Me enteré después de que ella se había muerto; empecé a perdonarla a ella y a no perdonarme a mí por no haberme dado cuenta", cerró Mercedes Morán.