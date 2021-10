Por qué Mercedes Morán dio el discurso por el que la abuchearon en el Teatro Colón

En los últimos días, Mercedes Morán se subió al escenario del Teatro Colón en donde protagonizó una adaptación de la obra Theodora que contó con frases feministas y un cambio en el libreto sobre la imagen que daba la mujer. No obstante, esta decisión por parte de los guionistas y la manera en que lo interpretó la actriz, generó un momento muy incómodo dentro del lugar, ya que los espectadores no dudaron en abuchearla apenas salió a hacer el saludo final.

Para entender aún más el contexto cabe aclarar que la obra de Georg Friedrich Händel trata sobre la difícil historia de la cristiana Thedora, quien debió soportar la tortura, la violación y la ejecución debido a su fe, y abarca los esfuerzos del soldado romano Didymus por salvarla mientras se debate entre la obediencia a la autoridad y sus convicciones.

Fue así como la reconocida artista fue invitada a participar de la puesta en escena, pero tras escuchar sus palabras que estaban guionadas bajo una modificación al texto original en el que incluían problemáticas actuales y sociales, además de que tocaba temas como la diversidad sexual y el sometimiento a la mujer, gran parte de la audiencia se mostró molesta y además de criticarla en el cierre, se volcaron a las redes sociales para expresar su malestar.

Desde el teatro dieron el porqué de los cambios. Ya antes de la obra, en su sitio oficial habían aclarado previamente que existió una decisión ideada por los directores de adaptar la obra con el fin de generar una reflexión en los espectadores: “Theodora es un oratorio de Händel con libreto de Thomas Morell, basado en una obra de Robert Boyle publicada en 1687 con el nombre de The Martyrdom of Theodora and Didymus. Esta interpretación decide priorizar el esquema argumental original construyendo una versión que pueda, a su vez, dialogar con la contemporaneidad”.

“Fui al Teatro Colón a ver ópera y la metieron a Mercedes Morán a tirar líneas sobre pseudofeminismo y la mar en coche y al terminar la abuchearon mal. Tanto que en el saludo final no pudo salir sola”, escribió una mujer del público. Asimismo, otro usuario twitteó: “Ni siquiera tuvo la valentía de saludar sola... Tuvo que salir con Theodora. Obviamente el abucheo no fue tanto... Pasó un poco desapercibido”.

De todas maneras, en el video se logra apreciar que Mercedes nunca dejó de lado su sonrisa, hizo la reverencia correspondiente y abandonó el escenario, aunque tiempo después y tras leer las duras críticas, también se sumió en el espacio virtual y mediante su cuenta de Twitter sorprendió a todos al hacer su propio descargo.

“Soy actriz. Interpreto personajes. Me alegra hacerlos creíbles. Pero yo no soy mis personajes, eso”, publicó Morán junto a un corazón verde que generó tanto aplausos y palabras de apoyo, como un nuevo repudio, en donde la acusaron de “mostrar la militancia” y de utilizar sus personajes “para exponer su postura política” sobre el escenario.