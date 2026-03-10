"No rompan los huevos": Baby Etchecopar explotó contra el gobierno de Javier Milei y dejó una contundente advertencia

Baby Etchecopar volvió a generar repercusión con un encendido editorial televisivo en el que apuntó contra distintas decisiones del gobierno de Javier Milei . Desde su programa en A24 , el periodista analizó el escenario político y económico del país y lanzó advertencias sobre la interna dentro del oficialismo, especialmente en relación con la figura de la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Durante su intervención al aire, el conductor cuestionó lo que considera una desconexión entre la dirigencia y la realidad que atraviesan muchos argentinos. "No llegamos a entender. Todos se fueron en el avión presidencial a Estados Unidos de shopping. El argentino está cansándose", expresó el comunicador.

En ese contexto, también hizo referencia al crecimiento político que, según su mirada, estaría experimentando la vicepresidenta: "Ojo que está creciendo la figura de la vice, Victoria Villarruel, la están viendo con simpatía y se están armando para enfrentar en las próximas elecciones con Javier".

El comunicador fue muy filoso contra el oficialismo en su último editorial.

Asimismo, Etchecopar puso el foco en las medidas económicas anunciadas y en cómo podrían impactar en el día a día de la población. "No digan que habrá crédito y que cada $100.000 habrá que pagar 3700 dólares. Me da miedo porque empiezo a pensar que no saben lo que gana un argentino", continuó el comunicador.

Fiel a su estilo frontal, el periodista continuó con críticas más directas vinculadas a la situación social. "No rompan los huevos, hay que caminar la calle y ver que a la gente no le alcanza más la plata", lanzó Baby sin filtros.

En otro tramo de su descargo, también le pidió mayor presencia pública al presidente: "Javier te necesitamos en la Argentina, dando una entrevista una o dos veces por semana. Necesitamos un presidente para verlo, porque cuando no ves al conductor entras en pánico".

Javier Milei llega a la cumbre Shields of Americas en Miami El conductor le dejó un contundente mensaje a Javier Milei.

Por último, Baby Etchecopar hizo alusión al vínculo del mandatario con el escenario internacional y a su exposición fuera del país. "Salgan a la calle en vez de ir a ver cómo se peinó Donald Trump. Tampoco hay que mamarle tanto. Quizás yo soy el único bolu... que se queja por la guita de la gente. Yo puedo venir y hacer humor, pero me quejo por la gente, me da pena por la gente".

El editorial cerró con una reflexión irónica que resumió su postura frente a la situación actual: "A lo mejor el resentido soy yo y la que me miente es la gente".