Javier Milei celebró el éxito del Argentina Week en Nueva York y dijo que el evento "sorprende al mundo"

El presidente de la Nación, Javier Milei , sorprendió con una entrevista televisiva en la previa del inicio del Argentina Week en Nueva York , donde aseguró que el evento internacional dedicado a promover inversiones en el país ya es “un éxito rotundo”.

En diálogo con el canal A24, el mandatario sostuvo que la convocatoria superó las expectativas y destacó la fuerte participación de dirigentes políticos y representantes del sector privado.

Según explicó, el encuentro contará con más de 400 inscriptos y reunirá a más de diez gobernadores argentinos , además de empresarios e inversores interesados en conocer oportunidades de negocios en el país.

“El evento es un éxito rotundo. Hay más de 400 inscriptos, con la presencia de más de diez gobernadores, y es un evento del que todo el mundo está gratamente sorprendido”, afirmó el jefe de Estado.

El Argentina Week en Nueva York forma parte de una estrategia del Gobierno para mostrar el rumbo económico de la administración libertaria ante inversores internacionales y fortalecer vínculos con el sector financiero global.

Durante la semana se desarrollarán exposiciones, paneles y reuniones con referentes del mundo empresarial y financiero, en las que se buscará presentar las oportunidades de inversión en distintos sectores de la economía argentina.

La participación de gobernadores de distintas provincias apunta además a promover proyectos regionales y atraer capital extranjero para obras de infraestructura, energía, minería y producción, en un contexto en el que el Gobierno busca consolidar la recuperación económica y ampliar la llegada de inversiones internacionales.