La alarmante situación financiera de las familias, el principal problema de Javier Milei

Los ingresos promedios para una familia con dos hijos para vivir en el AMBA son de aproximadamente $2.250.000 pesos. Pero si a ese monto se le agrega el alquiler, en caso de no ser propietario, la plata necesaria se eleva, por lo menos, a los $3.000.000. Por este motivo, no llamó la atención que bancos de primera línea alertaran sobre rojos en sus balances y hasta las billeteras virtuales denuncian índices de incobrabilidad inéditas en sus carteras.

“Hoy lo que le pasa a la mayoría de las familias es que no puede bajar su deuda. El primer mes es de menos diez. Luego Menos cincuenta y luego no podes más”, explicó Arroyo. “Las personas terminan tomando créditos al 500%. Impagable. Lo peor que en muchos casos termina dependiendo del delincuente de la zona, que es el único que puede prestarles”, alertó al respecto Daniel Arroyo , exministro y diputado nacional.

El lunes, un gobernador muy importante, de aquellos que apostó aliarse con Javier Milei , reconoció ante un reducido grupo de colaboradores con los que trabaja en la Ciudad de Buenos Aires, que la recaudación de su provincia, una de las más productivas del país, está en los niveles similares a los de la pandemia.

Mientras el Gobierno lucha para encauzar su narrativa y ahora apela a una pelea por la baja de tasas municipales, Arroyo, especialista en políticas sociales, alertó que “la crisis se producirá por el altísimo endeudamiento que tienen las familias”.

En diálogo con MDZ , el autor de la Tarjeta Alimentar y la Ley Nacional de Discapacidad, alertó que “todo el mundo está debiendo plata. No podes pagar la luz, la tarjeta, los servicios y te endeudas. Primero lo haces con una entidad financiera, luego con una billetera virtual y terminas en la usura o en el prestamista del barrio, que en muchos lados termina siendo el narco”, describió.

“Fijate vos que todos se empiezan a preocupar porque no pueden pagar sus cuentas. Y las empresas empiezan a tener problemas en sus balances, no pueden financiarse porque las tasas bancarias son inaccesibles y empieza el otro tema. El desempleo”, explicó Arrroyo.

Algo de esto está siendo visto por la mayoría de las consultoras de opinión púbica. En uno de sus informes mensuales, Jorge Giacobbe mostró que hoy, casi el 50% de la población tiene una opinión negativa del presidente Javier Milei, aunque luego, ante la pregunta sobre qué será de su futuro, más de un 40% cree que puede salir adelante.

La encuesta también arrojó otro dato: al igual que lo que pasaba a mediados de 2024, cuando Victoria Villarruel tenía mejor imagen que Javier Milei, ahora la figura mejor ponderada es Patricia Bullrich. ¿Puede pasarle lo mismo a la actual senadora de lo que sucedió con la vicepresidenta?

“Por esto, insisto. La crisis vendrá por el endeudamiento de las familias, que no solo son los pobres, sino que directamente empezó a afectar a las clases medias, esos que tenían la aspiración de la buena educación, contrataban una cobertura médica y se iban de vacaciones. Bueno, eso, en este país, no existe más”, sentenció Arroyo.

Para el exfuncionario nacional y bonaerense, “el Gobierno de Milei no podrá repetir su mandato por estos temas. Por la crisis del empleo y el endeudamiento familiar. Ahora te aclaro. La alternativa no vendrá desde el pasado sino de algo que se genere en el futuro, que hoy nadie sabe qué es”.

Las changas y las plataformas

“Cuando era ministro, todos los meses me reunía con las empresas que administraban las distintas plataformas como Rappi, Uber, Cabify o Pedidos Ya. Y ellos me decían que el trabajo promedio de un laburador ocupado era de cuatro horas extras, como para llegar bien a fin de mes”, recordó Arroyo.

Ahora, ese mismo trabajador, si tiene la suerte de mantener el empleo, “necesita seis horas mínimo. Un 50% más, mientras que los desocupados que se suman a cualquier aplicación, que antes necesitaban ocho o seis horas, ahora trabajan entre doce y dieciséis para cubrir un ingreso más o menos productivo”.

“Lo peor es que ahora este segundo o tercer empleo es utilizado por mucha más gente que hace dos años, con lo cual el valor de cada servicio es menor y se necesitan más horas para que algo rinda”, explicó el exdiputado nacional, para quien “hay un fenómeno fuerte de sobre empleo constante y de desempleo”.

“Las panaderías, cuando terminan su actividad, se llenan de gente pidiendo que les den lo que pueden. No hay una crisis como la del 2001 porque el Gobierno está llegando con plata directa a los afectados y mantuvo la AUH, la Tarjeta Alimentar y generó el boucher educativo para las familias que tienen a sus hijos en una escuela parroquial. Pero sí se ve es una implosión familiar y social. Todos estamos sacados”.

“Hay un roce de tránsito y lo que antes era pasarse los datos del vehículo ahora puede terminar en una tragedia. El pase de 0 a 100 es de un segundo”, reconoció Arroyo, para quien “este Gobierno no está mirando la vida cotidiana”.

Para él, una de las crisis más importantes tiene que ver con las familias con personas discapacitadas. “Fue muy cruel el gobierno de Milei con ellos. Ni siquiera Bolsonaro o Meloni, en Italia, se atrevieron a hacer tanto daño. Destruyeron un sistema que con muchas imperfecciones funcionaba”, indicó.

Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social. Daniel Arroyo, ex ministro de Desarrollo Social, fue el primero que alertó sobre los jóvenes "nini", que no ni trabajan ni estudian.

-¿Era un mito que si sacaban los merenderos, comedores o a las organizaciones esto explotaba?

-Nadie corta las avenidas ni las rutas porque hay riesgo que te fajen y, además, no vas a conseguir nada. Antes algo concedían, ahora muevan o no es lo mismo. La iglesia, los trabajadores territoriales, están cansados, exhaustos, no dan más. Los que van a los merenderos ya tampoco quieren seguir ahí porque ya no les sobra nada. Lo único que funciona es la escuela. Todos, las familias y los pibes saben que a la Escuela tienen que ir, por más que esta esté también destruida.

Implosionó todo. No hay una gran conflictividad social porque el Gobierno transfiere fondos universal por hijo, la tarjeta alimentar y el boucher escolar. Esa es la política social del Gobierno.

"Lo que sí hay una municipalización de la crisis. Lo que antes hacía la Nación ahora lo hacen los municipios. Hay menos comedores, pero hay más demanda. Y hoy se está comiendo mucho fideos, harina, arroz o polenta, pero poca carne, leche y frutas. Y que un nene coma mal repercute en toda su vida de adulto", cerró.