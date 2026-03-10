El Gobierno de Javier Milei confía en la aprobación del FMI tras "sobrecumplir" metas clave

El Gobierno está preparando una buena noticia que debería llegar durante la última semana de marzo o la primera de abril. El Fondo Monetario Internacional ( FMI ) aprobará en días el ejercicio 2025 del acuerdo de Facilidades Extendidas vigente con Argentina, e inmediatamente el Banco Central recibirá unos U$S1.000 millones para reforzar las reservas. Más allá del waiver por no haber aumentado los dólares que obligatoriamente deberían haber sido ahorrados en la entidad que maneja Santiago Bausilli, el Ejecutivo de Javier Milei sobrecumplió la meta fiscal de 1,5% de superávit y no emitió pesos para financiar gastos corrientes o financieros.

Con esto, más el buen arranque del 2025 en cuanto a reservas y la reforma laboral , el organismo que maneja Kristalina Georgieva estará conforme. Se espera que en días el informe final sobre la Argentina en el 2025, organizado por el encargado del caso argentino Luis Cubeddu y comentado y corregido por la conducción del organismo, llegue al directorio, donde se tomará la decisión final para la aprobación del acuerdo de Facilidades Extendidas durante el ejercicio anterior. Y, horas después, se liberará el dinero que pasará a engrosar las reservas del Banco Central .

Luego, en la segunda semana de abril, se organizará la asamblea anual conjunta del FMI y el Banco Mundial en Washington, a donde viajarán el ministro de Economía, Luis Caputo , y el titular del BCRA, Santiago Bausilli, donde prácticamente "desfilarán" en el evento en el que solo recibirán aplausos. El segundo año consecutivo de superávit fiscal, la no emisión, la vuelta de las compras de dólares al arranque del año y la reforma laboral , aprobada hace solo unos días, es motivo suficiente para conseguir el apoyo del Board primero y las felicitaciones presenciales de abril después.

La situación porcentual dentro del Board indica que Estados Unidos detenta la mayoría de los votos con un 16,74% de las acciones y que, por lógica, su embajador en el directorio es la voz más importante. Lo sigue en importancia Japón, con un 6,14% de los votos; China (6,08%); el combo de estados liderados por Países Bajos y Bélgica (5,46%); Alemania (5,31%); España, junto a otros socios como México y Colombia (4,53%); los países asiáticos como Singapur, Indonesia y Malasia (4,20%); y el sillón que comparten Italia y Portugal, entre otros (4,12%). Como se descarta el apoyo, desde ya, de los Estados Unidos, más el de la Unión Europea, América Latina y los países árabes y, obviamente, China, con quien Argentina mantiene ahora sí una inmejorable relación, el paso del caso local por el directorio solo será una anécdota.

Sin embargo, hay un dato que preocupa al Fondo Monetario Internacional y que se profundizó como malestar en el primer bimestre del año y, quizá, también en marzo. La evolución de la recaudación impositiva real no mejora y sigue por debajo de la inflación por séptimo mes consecutivo, incluso en febrero. Se sabe que la recaudación impositiva es considerada por el FMI como la cuarta variable de importancia en el cumplimiento: luego del superávit fiscal , la no emisión monetaria y la acumulación de divisas en el Central, viene ubicándose por debajo del IPC desde hace cuatro meses. Y el mantenimiento de la inflación por arriba del 2% complica que los ingresos tributarios se ubiquen en un nivel real positivo. Y, si la tendencia continúa durante 2026, el panorama se volverá tenso.

Según el análisis del especialista Nadín Argañaraz, la recaudación tributaria nacional total habría descendido un 8,7% real interanual durante el primer bimestre de 2026. Y, al excluir la recaudación por tributos vinculados al comercio exterior, la baja habría sido del 7%. Bajo el supuesto de una inflación mensual del 2,8% en febrero, en los primeros dos meses del año las recaudaciones de mayor caída habrían sido las de derechos de exportación (-40,2%), seguidas por las de derechos de importación (-19,6%) y las de internos coparticipados (-17,6%). El único tributo con aumento de recaudación habría sido el impuesto a los combustibles (8,8%).

Por su parte, si se excluye de la recaudación a los tributos vinculados al comercio exterior (derechos de exportación e importación), la recaudación total habría descendido un 7% en términos reales interanuales.

Lo más preocupante de los datos de la recaudación de febrero, en cuanto a la situación de la economía real, es que el principal impuesto del sistema tributario argentino, el IVA neto de devoluciones y reintegros, habría tenido una baja de recaudación del 12,5% en términos reales respecto al primer bimestre de febrero de 2025. Según la información provista por la propia ARCA, incidió negativamente la restitución de los certificados de exclusión de la percepción aduanera del impuesto, un mayor nivel de acogimiento a planes de pago y un menor nivel de importaciones. El impacto de la restitución de los certificados y un menor nivel de importaciones habría sido significativo, ya que la recaudación de IVA proveniente de aduanas (IVA DGA) habría caído 33% en términos reales interanuales.

El segundo tributo de mayor importancia relativa, los aportes y contribuciones de la seguridad social, habría descendido un 4,4% real interanual.

En el acumulado a febrero de 2026, según ARCA, la recaudación nacional que termina en manos de Nación habría tenido una variación % real interanual negativa del 9,3%, mientras que la que va a provincias y CABA habría tenido una variación negativa del 7,6%. La recaudación total habría tenido un descenso del 8,7%.

Al expresar estas variaciones en términos monetarios, es decir, en moneda de febrero de 2026, se tiene que Nación habría perdido $2.422.790 millones y las provincias y CABA $928.112 millones. La suma de ambas pérdidas habría sido de $3.350.902 millones.

La expectativa del Gobierno es que la situación haya llegado a su punto entre febrero y marzo y que, desde abril, lentamente la relación entre recaudación e inflación mejore a fuerza de una disminución en el ritmo de crecimiento del IPC y de un incremento en la recaudación de IVA y retenciones gracias, en este último caso, al comienzo de la temporada sojera.

Para esto hay, en los últimos días, una buena noticia. El precio de la oleaginosa creció casi un 15% desde el nacimiento del conflicto en Medio Oriente, superando los 60 dólares la tonelada. Y justo en momentos en los que comienza la temporada de liquidaciones sojeras; algo que, para los expertos, ameritaría un recálculo en los dólares que podrían ingresar al país vía liquidaciones. Algunas estimaciones conservadoras hablan de US$1.000 millones. Otras, más entusiastas, estiman la mejora en unos US$3.000 millones.

En el FMI toman nota y aguardan un arranque del segundo trimestre del año argentino a pura compra de divisas de parte del BCRA. Y que haya un rush de mejora en la recaudación impositiva vía retenciones. Y un acercamiento clave a la meta de suma de divisas por parte del BCRA, que debería mejorar su performance en unos US$10.000 millones en este 2025.

Comenzó entonces la era de exámenes por parte del FMI. Pero antes se liberarán los US$1.000 millones. No es poco.