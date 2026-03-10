Para el CEO global del JP Morgan, fue un "milagro" que Javier Milei lleve la inflación al 2% mensual

Jamie Dimon, director internacional del JP Morgan, participó del "Argentina Week" que se lleva a cabo en Nueva York.

El CEO global del JP Morgan, Jamie Daimon, participó del " Argentina Week" en Nueva York y se refirió al programa económico del presidente Javier Milei, que catalogó como "milagroso" debido a la baja del nivel de inflación al 2% mensual.

"Este presidente trajo claridad regulatoria y abrió los mercados de capitales. Tiene el control del banco central. Es un milagro llevar la inflación de algo así como el 2% mensual —más del doscientos por ciento anual— a dos por ciento mensual", lanzó Dimon, según consignó el portal Infobae.

"Ya no están monetizando la deuda. Están atrayendo inversión extranjera. El balance de reservas del banco central y las reservas de divisas extranjeras, están aumentando. Y redujo el déficit a prácticamente cero", agregó.

A su vez, ponderó la situación del país y expresó: "Espero que se convierta en un ejemplo para muchos otros países a seguir cuando se den cuenta de que han tomado el camino equivocado y buscan el camino correcto. Y también creo que es un gran ejemplo para Latinoamérica".

"Me encantaría ver que esto pudiera ser un ejemplo para el mundo sobre cómo arreglar un país, políticas que funcionan, políticas que ayudan a todos sus ciudadanos, políticas que traen crecimiento real, reformas reales, laboral, de mercado y otras", continuó con su alocución.