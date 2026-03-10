Por qué Mendoza será sede del evento manicero más grande del mundo

Entre el próximo 17 y 19 de marzo, Mendoza se convertirá en sede del evento más importante de la industria del maní. La World Peanut Meeting (WPM), uno de los encuentros más relevantes a nivel internacional para la cadena de valor manicera se desarrollará en la provincia en su segunda edición presencial.

Organizado por la Cámara Argentina del Maní ( CAM ), el encuentro se desarrollará en el Hotel Hilton Mendoza y ofrecerá tres jornadas de conferencias, paneles de análisis de mercado, networking y actividades especiales pensadas para fortalecer los vínculos entre los principales actores de la industria.

La cita convocará a más de 300 productores, exportadores, investigadores, industriales, traders, empresas proveedoras y referentes del comercio global provenientes de distintos continentes. El evento cuenta con el apoyo institucional de PromArgentina que acompaña la proyección internacional del encuentro y la promoción del país como origen de alimentos de calidad.

El programa incluirá exposiciones de especialistas internacionales, paneles sobre tendencias de oferta y demanda global, sostenibilidad, innovación tecnológica y perspectivas comerciales para los principales mercados. Además, los participantes podrán acceder a espacios de networking diseñados para promover nuevas oportunidades de negocios y cooperación internacional.

Si bien Córdoba es la principal región productora de maní de Argentina y en la campaña 2024/25 concentró el 72% del área sembrada y mantuvo su rol clave en la producción nacional y en Mendoza no se encuentran hectáreas sembradas con este fruto, la provincia se impuso a la Docta por diversos motivos.

Fuentes cercanas a la organización del evento comentaron a MDZ Online que la elección de Mendoza no fue casual. La infraestructura hotelera y la complementariedad con otras industrias fue determinante para que este año se inclinen por la provincia por sobre Córdoba, el tradicional destino de la cita.

“La elección de Mendoza como sede pone en valor su atractivo turístico internacional, su rol como hub logístico estratégico para las exportaciones y el potencial de sus economías regionales para generar sinergias con el sector manisero”, comunicaron los organizadores del encuentro.

De este modo, en el marco del evento también se desarrollarán otras actividades, como una ronda de negocios internacional para frutos secos y frutas desecadas, organizada junto a ProMendoza y la Asociación de Frutos Secos de Mendoza, y experiencias vinculadas a la cultura y la vitivinicultura con el apoyo destacado de Wines of Argentina (WOFA).

El impacto del maní como economía regional

La industria agroalimentaria del maní constituye una de las economías regionales más dinámicas de Argentina, con fuerte presencia en la región centro del país. Como mencionamos, Córdoba lidera con casi 350.000 hectáreas sembradas, seguida de Buenos Aires, La Pampa, San Luis y Santa Fe.

El complejo manisero argentino se caracteriza por su alto nivel de integración industrial, innovación tecnológica, sostenibilidad y orientación exportadora, posicionando al país como uno de los mayores proveedores de maní en el mercado internacional, teniendo como mercado principal a Europa.

El sector genera doce mil puestos de trabajo directos e indirectos y aporta valor agregado a través de una cadena productiva que abarca desde la producción agrícola hasta el procesamiento industrial, la logística y la exportación.

La mayor parte del maní argentino se destina a mercados internacionales, donde es reconocido por sus altos estándares de calidad, sustentabilidad, trazabilidad e inocuidad, lo que ha permitido consolidar su presencia en los destinos más exigentes del mundo.

El circuito del maní

Como parte del programa extendido del evento, el 25 y 26 de marzo se realizará el Circuito del Maní, una experiencia organizada en General Cabrera, provincia de Córdoba, que permitirá a los participantes internacionales conocer de primera mano el funcionamiento de la cadena productiva del maní argentino.

Con el apoyo de ProCórdoba, se realizarán charlas técnicas, visitas a campos, plantas industriales y empresas del sector, brindando una mirada integral sobre el modelo productivo argentino, su nivel de innovación tecnológica y su integración industrial.