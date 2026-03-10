La película de Netflix que te pone nervioso desde el inicio

Dos compañeras de cuarto y una amistad que se convierte en pesadilla. La película de Netflix que muestra el acoso más cercano y real.

Una compañera de cuarto puede arruinarte la vida. Eso es exactamente lo que muestra "Peligrosa compañía", una película psicológica de 2011 disponible en Netflix. Sara llega a la universidad con ilusión, hace una amiga y en pocas semanas esa amistad se convierte en una pesadilla. Minka Kelly y Leighton Meester protagonizan una historia de obsesión que incomoda desde los primeros minutos.

Una película que incomoda Todo empieza de forma normal. Sara y Rebecca comparten cuarto, salen juntas y construyen una amistad genuina. Pero Rebecca empieza a cruzar límites. Primero pequeños, casi imperceptibles. Después imposibles de ignorar. La película muestra cómo una persona puede invadir tu vida de a poco hasta que ya no queda nada tuyo.

netflix 2 El guion trabaja la obsesión con precisión. Rebecca no es un monstruo desde el inicio, eso es lo que hace incómoda la historia. Es alguien que parece normal, que dice querer lo mejor para Sara, pero que en realidad la aísla, la controla y elimina a cualquiera que se interponga. Ese proceso gradual es más perturbador que cualquier escena de violencia directa.