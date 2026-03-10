La secuela que Tim Burton tardó 36 años en hacer llegó a Netflix y los usuarios no pueden parar de verla

Tim Burton vuelve a su universo más icónico en Netflix con Beetlejuice Beetlejuice: se encuentra entre lo más visto de la plataforma.

Después de arrasar en los cines en 2024, Beetlejuice Beetlejuice llegó a Netflix y se instaló entre lo más visto de la plataforma. La secuela que Tim Burton tardó 36 años en hacer no decepciona: recupera el universo gótico y caótico del original con una energía renovada, un elenco de lujo y el regreso de Michael Keaton en uno de los personajes más icónicos de su carrera.

De qué trata La historia retoma donde terminó el original. Lydia Deetz, ahora adulta y convertida en conductora de un programa de televisión sobre fenómenos paranormales, debe regresar a Winter River con su hija adolescente Astrid tras la muerte de su padre. Lo que empieza como un viaje de duelo se complica cuando Beetlejuice vuelve a aparecer en escena, tan impredecible y destructivo como siempre, desatando un nuevo caos sobrenatural que amenaza a toda la familia.

El elenco elegido por Tim Burton Michael Keaton regresa como Beetlejuice con la misma energía descontrolada que lo hizo memorable en 1988. Winona Ryder vuelve como Lydia y tiene mucho más protagonismo que en el original. La gran incorporación es Jenna Ortega como Astrid, quien trae una dinámica generacional nueva a la historia y conecta perfectamente con el universo Burton tras su paso por Merlina. El elenco se completa con Monica Bellucci, Willem Dafoe y Justin Theroux.