La comedia de Netflix con el asesino más raro que vas a ver este año

La película que mezcla risas y sustos mejor que cualquier otra en Netflix. Una comedia diferente para pasar el rato.

Hay un asesino en Netflix que solo mata parejas. Y da risa. "El asesino con ojos de corazón" es la película que mezcla terror y comedia. Un asesino enmascarado, una festividad anual y una ciudad entera llena de sospechosos porque, seamos honestos, a casi todos les ha ido mal alguna vez en el mundo de las citas.

Un asesino con ojos de corazón en Netflix El villano usa una máscara con ojos en forma de corazón. Esos ojos tienen visión nocturna y brillan en la oscuridad, lo que los convierte en un detalle técnico pero absurdo.

netflix 2 El personaje apodado HEK por los medios dentro de la historia ataca una vez al año, en la misma festividad, en distintas ciudades. Eso lo convierte en una amenaza predecible pero imposible de atrapar. Las víctimas siempre son parejas románticas, lo que hace que cualquier persona con pareja sea automáticamente un blanco.