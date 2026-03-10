El documental gratuito de Maradona con sus canciones más icónicas

El documental sobre Maradona que usó sus canciones para contar su vida entera ya fue liberado en Youtube.

El documental de Maradona ya está gratis en YouTube. No hay excusa para no verlo. "El documental del 10" dura 90 minutos, lo dirigió Lucas Costa y lo produjo Damián Originario. Más de 40 personalidades de la cultura y los medios hablan de Diego sin filtros. Ahora está al alcance de cualquiera en internet.

Un documental con las canciones dedicadas a Maradona Lo que hace único a este documental es su estructura. No sigue una línea de tiempo clásica ni repasa goles uno por uno. Usa las canciones más famosas que le dedicaron a Maradona como hilo conductor. Cada tema musical abre una historia, una mirada, una emoción distinta sobre el mismo personaje.

maradona Maradona inspiró más canciones que cualquier otro deportista de la historia. Desde cumbias hasta rock, pasando por folclore y murga, su figura generó un catálogo musical sin igual en el deporte mundial. El documental toma ese material y lo convierte en el guion real de su vida. La música como archivo.

Las voces que aparecen en pantalla no son solo periodistas deportivos. Hay músicos, actores, escritores y comunicadores que hablan de Diego desde lugares que el fútbol no suele mostrar. Eso le da al documental una profundidad que va más allá del campo de juego. Maradona como fenómeno cultural total.