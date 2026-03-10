La serie afroamericana de suspenso que arrasó en Netflix estrena nuevos capítulos

La historia cargada de suspenso y pasión que más vistas acumuló vuelve con un nuevo asesinato. Te contamos todos los detalles aquí.

Netflix dará la bienvenida a la tercera temporada de Seducción fatal, la serie sudraficana de suspenso y drama erótica que capturó la atención en la plataforma y logró posicionarse entre las 10 producciones más vistas con cada estreno. La plataforma comunicó que los próximos episodios estarán disponibles el 13 de marzo de 2026.

La primera temporada de la serie sigue de cerca a Nandi, una profesora casada que mantiene una aventura con un hombre más joven para vengarse de su marido infiel. Sin embargo, sus encuentros ocultos ocasionan una serie de eventos trágicos y revela algunos secretos que la protagonista debe sortear.

No te pierdas el tráiler de Seducción fatal Embed - Seducción Fatal Tráiler La nueva temporada nos presenta a Nandi tres años después. Ella ha intentado rehacer su vida y encontrar estabilidad, pero nuevamente es tentada a dejarlo todo por amor. El conflicto que dará pie a una historia más oscura es un casamiento donde uno de los novios es hallado muerto el día de la boda.

Según página especializadas, la tercera temporada de Seducción fatal profundiza en la autodestrucción, obsesión y secretos de los personajes.

¿Por qué ver la nueva temporada de esta serie? Lo atractivo de Seducción fatal es que su trama involucra giros inesperados que mantienen la intriga hasta el último capítulo. Además, la química de los personajes, la fotografía de Ciudad del Cabo en Sudáfrica y sus episodios cortos de aproximadamente 30 minutos prometen conquistar a los espectadores.