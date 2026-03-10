El drama español en Netflix que explora la amistad y la competencia

Te recomendamos un drama español en Netflix que muestra la exigencia del ballet, la amistad entre jóvenes bailarinas y la lucha por destacar en la danza.

Las niñas de cristal es una película de drama española dirigida por Jota Linares y estrenada en 2022. Está disponible en Netflix. La historia empieza cuando la principal bailarina de la Compañía Nacional de Danza muere trágicamente. Irene, interpretada por María Pedraza, es elegida para ocupar su lugar en la gran producción de ballet Giselle.

Irene pronto se encuentra bajo presión y rodeada de competencia y hostilidad en el ambiente de ballet. Allí conoce a Aurora, una joven bailarina interpretada por Paula Losada que vive una relación difícil con su madre ex bailarina. Entre ellas nace una amistad muy intensa.

La película muestra el esfuerzo físico y emocional que exige el mundo del ballet profesional. Se ve cómo las bailarinas sufren lesiones, inseguridad y examen constante de sus cuerpos y habilidades. La relación entre Irene y Aurora se vuelve cada vez más importante para ambas. En muchos momentos las dos buscan apoyo mutuo para hacer frente a las exigencias y presiones del ambiente.

Las niñas de Cristal fue presentada en el Festival de Cine de Málaga y también fue nominada a mejor música original en los Premios Goya de 2023.

Si te interesa un drama que explore la amistad, la pasión por el arte y las exigencias del mundo del ballet desde una mirada intensa y emocional, esta película puede ser una opción interesante para ver en Netflix.