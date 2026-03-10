El drama coreano que sorprendió con su crudeza y pronto regresa a Netflix

Sabuesos se convirtió en una de las series coreanas más intensas de Netflix gracias a su mezcla de peleas, amistad y una historia que lo tiene todo.

Después de su primera entrega, Sabuesos volverá a Netflix con una segunda temporada que promete una escala más grande y peleas todavía más intensas.

Entre tantas producciones coreanas que pasaron por Netflix en los últimos años, Sabuesos fue una de las que más rápido encontró identidad propia. Con peleas contundentes, una historia atravesada por deudas y violencia, y una dupla de protagonistas que sostiene el relato, la serie logró destacarse como una propuesta de acción mucho más cruda que la media.

La serie sigue a dos jóvenes boxeadores que terminan unidos por una pelea mucho más grande que la del ring. Lo que arranca como una historia de esfuerzo, amistad y supervivencia pronto se transforma en un conflicto atravesado por préstamos ilegales, violencia y organizaciones capaces de arrasar con cualquiera que se cruce en su camino. Desde ahí, la trama construye un drama de acción que avanza con energía y que encuentra en sus protagonistas buena parte de su fuerza.

Uno de los grandes aciertos de Sabuesos está en cómo combina la intensidad de las escenas de pelea con el vínculo entre sus personajes. Más allá de los golpes, las persecuciones y los momentos de peligro, la serie sostiene su identidad en la lealtad entre los protagonistas y en la sensación de que siempre están peleando contra algo más grande que ellos. Esa mezcla le da un pulso muy particular y hace que no se limite a ser solo una serie de acción.

sabuesos La serie sigue a dos jóvenes boxeadores que terminan enfrentándose a una red de prestamistas violentos en una historia cargada de acción y tensión. Netflix También juega a favor su ritmo. Sabuesos no se pierde en desvíos innecesarios y mantiene la tensión bastante alta desde el comienzo. La historia avanza con rapidez, pero sin dejar de lado el costado emocional de sus personajes, algo que termina dándole más peso a cada enfrentamiento. Por eso funciona tan bien para quienes buscan una serie que se vea rápido, pero que al mismo tiempo deje algo más que peleas bien coreografiadas.

Este drama coreano se instaló como una opción ideal para quienes disfrutan de las historias de amistad, venganza y supervivencia con un tono más crudo. Tiene acción, sí, pero también una base dramática que empuja el relato y hace que cada episodio se sienta parte de una escalada mayor.