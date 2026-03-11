Una joya del cine coreano que está disponible en Netflix

Un drama coreano oculto en Netflix, lleno de emociones, amistad y romance, que pocos han visto pero que vale totalmente la pena.

Aquí te recomendamos un brillante largometraje que está escondido en Netflix: Pavana. Es una película surcoreana de drama romántico estrenada en 2026. Fue escrita y dirigida por Lee Jongpil, basada en la novela Pavana por una princesa muerta del autor Park Minkyu.

La historia sigue a tres jóvenes solitarios que trabajan en un gran almacén. Cada uno vive con sus propios miedos y heridas, y poco a poco sus vidas se entrelazan mientras encuentran consuelo en la compañía del otro.

La protagonista es Mijung, interpretada por Go Ahsung, una joven reservada que ha enfrentado burlas por su apariencia desde niña. También están Yohan (Byun Yohan), un espíritu libre con gusto por la música rock, y Gyeongrok (Moon Sangmin), quien trabaja a tiempo parcial tras renunciar a su sueño de ser bailarín.

La película trata sobre el amor, la amistad y la aceptación personal. Es una cinta romántica diferente, una buena opción para ver en Netflix. Dura casi dos horas y está recomendada para mayores de 13 años.

Quién es el director de la película Lee Jongpil es un director y guionista de cine surcoreano nacido en 1980. Se formó en fotografía y luego estudió cine en la Korea National University of Arts, una de las escuelas de cine más reconocidas de Corea del Sur. Comenzó su carrera cinematográfica dirigiendo comedias y dramas, y poco a poco fue ganando atención por su estilo sensible y detallista al retratar personajes comunes.