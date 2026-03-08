Mercado Libre rebaja el iPhone 14 con 40% de descuento

El iPhone volvió a quedar entre los productos tecnológicos más buscados de Mercado Libre por una publicación que muestra una rebaja importante.

En este caso, se trata del iPhone 14 de 128 GB, un modelo de Apple que todavía conserva buena parte de las prestaciones que siguen siendo valoradas por quienes buscan renovar el celular.

Aunque no es uno de los lanzamientos más recientes de la marca, el iPhone 14 mantiene vigencia dentro del catálogo de Apple. Fue presentado en septiembre de 2022 y llegó con mejoras en cámaras, seguridad, rendimiento y batería, por lo que todavía aparece como una alternativa firme para quienes quieren un equipo premium sin saltar a las generaciones más nuevas.

Uno de los puntos fuertes de este iPhone es su pantalla Super Retina XDR de 6,1 pulgadas, un tamaño que se mantiene entre los más buscados por quienes prefieren equipos cómodos para usar todos los días, pero con buena calidad de imagen para ver series, fotos o videos. Apple lo presentó además con tecnología OLED, brillo HDR y Dolby Vision.

A eso se suma el chip A15 Bionic con GPU de 5 núcleos, una configuración que Apple destacó al momento de su lanzamiento por su rendimiento y eficiencia. Esa combinación le permite al iPhone 14 seguir ofreciendo un desempeño ágil para redes sociales, juegos, edición de imágenes, grabación de video y uso simultáneo de aplicaciones, además de conectividad 5G .

El iPhone 14 fue lanzado por Apple en 2022 y todavía se mantiene como una opción competitiva dentro de la marca.

El apartado fotográfico también ayuda a explicar por qué este iPhone sigue siendo atractivo. Apple remarcó en su presentación que el equipo incorporó mejoras importantes en fotografía con poca luz y un sistema de cámaras pensado para obtener imágenes más nítidas en distintas condiciones.

Además, el iPhone 14 incluye funciones que apuntan tanto al uso cotidiano como al video. Entre ellas aparecen el Modo Cine en 4K Dolby Vision de hasta 30 cuadros por segundo y el Modo Acción, pensado para lograr tomas más estables incluso con el teléfono en la mano. También suma Detección de Choques, una herramienta de seguridad incorporada por Apple en esta generación.

Cuánto cuesta el iPhone 14 en Mercado Libre

Embed - El trailer del Iphone 14

En la publicación difundida en Mercado Libre, el iPhone 14 figura con 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno, en color blanco estelar. La oferta corresponde a una publicación de la tienda oficial de Apple dentro de la plataforma y aparece identificada como una “oferta imperdible”, según la captura y el enlace compartidos por vos.

La publicación también muestra una diferencia marcada entre el valor anterior y el precio actual. El iPhone tenía un precio de lista de $1.999.999 y ahora aparece publicado a $1.199.999, lo que representa un descuento del 40% sobre el valor de referencia, de acuerdo con los datos visibles en el aviso compartido.

Otro detalle que puede empujar el interés por este iPhone es la financiación. La publicación indica que el equipo puede pagarse en seis cuotas de $199.999, una opción que suele pesar bastante en este tipo de productos, sobre todo cuando se trata de celulares de gama alta.

Más allá de que Apple ya presentó generaciones posteriores, el iPhone 14 sigue parado como un modelo confiable por equilibrio entre potencia, pantalla, cámaras, batería y durabilidad. Apple destacó en su lanzamiento la resistencia con Ceramic Shield y la protección frente al agua y al polvo, dos rasgos que también ayudan a sostener su atractivo con el paso del tiempo.

Así, para quienes vienen siguiendo precios y oportunidades en tecnología, esta publicación de Mercado Libre vuelve a poner al iPhone en el radar. En este caso, el iPhone 14 de 128 GB queda en $1.199.999, con 40% de descuento y la posibilidad de abonarlo en 6 cuotas de $199.999.