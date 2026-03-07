Baja el precio del iPhone 17 Pro Max en Chile para competir con el Samsung S26 Ultra

El lanzamiento del nuevo Samsung Galaxy S26 Ultra generó un fuerte impacto en el mercado de smartphones premium y obligó a reaccionar a su principal competidor. En ese contexto, Apple decidió ajustar el precio del iPhone 17 Pro Max en Chile , una estrategia que también despierta interés entre usuarios argentinos debido a la brecha cambiaria y a la posibilidad de adquirir tecnología a valores más competitivos.

El dispositivo, presentado en septiembre de 2025, se posiciona como el modelo más avanzado de la línea iPhone y ahora aparece en tiendas chilenas con un precio que, convertido a pesos argentinos, queda cerca de los dos millones de pesos, un valor que resulta más competitivo frente al que suele encontrarse en el mercado local.

El iPhone 17 Pro Max apuesta por un salto tecnológico en varios apartados clave . Su característica más visible es la pantalla Super Retina XDR OLED de 6,9 pulgadas, una de las más grandes en la historia del iPhone . El panel incluye tecnología ProMotion con tasa de refresco adaptativa de 1 a 120 Hz, lo que permite una experiencia fluida tanto al navegar como al jugar o ver contenido multimedia.

Además, ofrece un brillo pico de hasta 3.000 nits y protección Ceramic Shield 2, lo que mejora la visibilidad en exteriores y la resistencia ante golpes o caídas.

En el interior del dispositivo se encuentra el chip A19 Pro, el procesador más potente desarrollado por Apple hasta la fecha. Según la compañía, este nuevo chip ofrece hasta un 50% más de rendimiento en CPU y GPU, lo que se traduce en mayor velocidad para tareas exigentes, edición de video o juegos de alto nivel.

El equipo también incorpora 12 GB de memoria RAM y opciones de almacenamiento que podrían llegar hasta 2 TB, lo que apunta a usuarios que buscan máxima productividad y espacio para archivos pesados.

Novedades iPhone Pro Max - Portada Chip A19 Pro, 12 GB RAM y hasta 2 TB: potencia para edición y juegos. Imagen generada con IA

Cámaras avanzadas y mejoras en autonomía

El apartado fotográfico es otro de los grandes protagonistas del iPhone 17 Pro Max. El dispositivo incluye un sistema de triple cámara de 48 megapíxeles, diseñado para ofrecer resultados de nivel profesional.

El sensor principal se complementa con un teleobjetivo Fusion con tecnología tetraprisma de 48 MP, capaz de alcanzar zoom óptico 4x (100 mm) y un zoom de calidad óptica de hasta 8x (200 mm). Este sistema permite capturar detalles a larga distancia sin perder calidad.

En el frente, el teléfono incorpora una cámara de 18 MP con tecnología Center Stage, pensada para videollamadas más dinámicas y encuadres automáticos.

Para los creadores de contenido, el dispositivo suma herramientas avanzadas de video, como grabación en 4K a 120 fps con Dolby Vision, compatibilidad con ProRes y Log, además de video y audio espacial.

A nivel de batería, Apple también introdujo mejoras. El equipo cuenta con una capacidad aproximada de 4.823 mAh, con autonomía superior respecto a generaciones anteriores. Además, admite carga rápida capaz de alcanzar el 50% en unos 20 minutos y soporte para carga de hasta 60W.

El diseño también recibió cambios: el nuevo chasis combina aluminio y titanio e incorpora un sistema de cámara de vapor para mejorar la disipación del calor, algo especialmente útil en tareas intensivas.

Este es el IPhone Pro Max que Walmart tiene en oferta Foto: Apple Pantalla Super Retina XDR 6,9” con ProMotion 1-120 Hz y brillo pico 3.000 nits máximo. Apple

El precio en Chile y la ventaja cambiaria para argentinos

El precio del iPhone 17 Pro Max en Chile ronda los $1.319.990 pesos chilenos. Si se toma una cotización aproximada de 908,31 CLP por dólar, el valor equivale a USD 1.453,99.

Al convertir ese monto con una referencia del dólar oficial argentino de $1.420, el resultado arroja un equivalente cercano a $2.064.665 pesos argentinos. Esta cifra queda por debajo de los valores que suelen publicarse en tiendas del país, lo que explica por qué muchos consumidores analizan la posibilidad de comprar tecnología en el exterior.

La forma de pago también influye en el cálculo final. Algunos viajeros optan por tarjetas en dólares o débito desde cuentas en moneda extranjera, lo que permite evitar recargos vinculados a consumos en pesos. En cuanto a la aduana, los teléfonos celulares están exentos de impuestos de importación para uso personal, lo que facilita su ingreso al país dentro del equipaje del viajero.

Con este ajuste de precio en Chile, Apple busca mantener competitivo a su modelo más potente frente al avance del Samsung Galaxy S26 Ultra y, al mismo tiempo, captar la atención de usuarios de la región que buscan tecnología premium a un valor más conveniente.