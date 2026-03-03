Apple lanza el nuevo iPhone 17e: precio, almacenamiento y potencia
El iPhone 17e llega con 256 GB de base con un precio accesible. Apple busca pelear en el segmento de teléfonos gama media con el chip A19 y tecnología MagSafe.
Apple presentó hoy su nuevo teléfono económico para el mercado global de dispositivos móviles. El iPhone 17e debuta con un precio inicial de 599 dólares ($841,000 pesos argentinos) y una capacidad de almacenamiento de 256 GB, una decisión que busca atraer a nuevos usuarios en un contexto de competencia feroz entre los fabricantes.
Mirá que la situación de los componentes está difícil. Los precios de los chips de memoria subieron por una escasez mundial, pero Apple decidió absorber ese costo extra en este lanzamiento. La idea es que este teléfono sea una opción más firme frente a la competencia. Según analistas de Reuters, subir el almacenamiento base de esta forma funciona como una rebaja de precio encubierta, ya que antes tenías que pagar un adicional para acceder a esa capacidad.
Te Podría Interesar
Hardware y conectividad del iPhone 17e
El teléfono de Apple viene equipado con el chip A19 de última generación. Este procesador está fabricado con tecnología de 3 nanómetros, lo que marca un salto grande en la potencia para la línea de entrada. Además, el equipo incluye el nuevo módem C1X. La marca dice que este componente permite navegar más rápido por redes móviles gastando menos batería. Esto es clave si sos de los que están todo el día afuera usando el celu para todo.
Otra novedad importante es que la serie "e" ahora tiene soporte para MagSafe por primera vez. Esto permite que el equipo use todo el ecosistema de cargadores y accesorios magnéticos que ya conocemos en los modelos más caros. La carga inalámbrica ahora llega a los 15 vatios, superando la velocidad del estándar Qi que traía el modelo anterior. No se anda con vueltas: es un cambio que los usuarios venían pidiendo hace rato para no depender solo del cable.
Estrategia de Apple en el mercado de gama media
La movida de la empresa busca proteger su "porción de la torta mundial" en un mercado que está picante: el de los teléfonos gama media. Al ofrecer 256 GB de entrada, el iPhone 17e se posiciona como una opción de gran valor frente a otros rivales que tienen problemas con el stock de piezas. La preventa arranca este miércoles a las 6:15 de la mañana (hora del Pacífico) en más de 70 países y regiones diferentes.
Los dispositivos se van a poder comprar en los locales a partir del 11 de marzo. Junto con este lanzamiento, Apple también mostró el nuevo iPad Air con chip M4. La versión de 11 pulgadas arranca en los 599 dólares, mientras que el modelo más grande de 13 pulgadas sale 799 dólares. Son equipos pensados para quienes necesitan potencia sin irse a los precios de la línea Pro.
Por otro lado, surgió información sobre una posible alianza con Google que llamó la atención de todos. El medio MacRumors reportó que Google está explorando cómo alojar servidores en sus propios centros de datos para potenciar una versión futura de Siri. La idea es usar la inteligencia artificial de Gemini para que el asistente sea más inteligente, pero cumpliendo con los pedidos de Apple sobre la privacidad de los datos. Aunque ninguna de las dos empresas quiso confirmar nada ante Reuters, la noticia muestra cómo las grandes compañías están buscando unirse para no quedarse atrás en la carrera tecnológica.