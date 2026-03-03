Apple lanza el nuevo iPhone 17e: precio, almacenamiento y potencia

El iPhone 17e llega con 256 GB de base con un precio accesible. Apple busca pelear en el segmento de teléfonos gama media con el chip A19 y tecnología MagSafe.

Apple presentó hoy su nuevo teléfono económico para el mercado global de dispositivos móviles. El iPhone 17e debuta con un precio inicial de 599 dólares ($841,000 pesos argentinos) y una capacidad de almacenamiento de 256 GB, una decisión que busca atraer a nuevos usuarios en un contexto de competencia feroz entre los fabricantes.

iPhone 17e El lanzamiento del nuevo iPhone 17e busca captar a los usuarios que buscan un precio equilibrado. Apple Mirá que la situación de los componentes está difícil. Los precios de los chips de memoria subieron por una escasez mundial, pero Apple decidió absorber ese costo extra en este lanzamiento. La idea es que este teléfono sea una opción más firme frente a la competencia. Según analistas de Reuters, subir el almacenamiento base de esta forma funciona como una rebaja de precio encubierta, ya que antes tenías que pagar un adicional para acceder a esa capacidad.

Hardware y conectividad del iPhone 17e El teléfono de Apple viene equipado con el chip A19 de última generación. Este procesador está fabricado con tecnología de 3 nanómetros, lo que marca un salto grande en la potencia para la línea de entrada. Además, el equipo incluye el nuevo módem C1X. La marca dice que este componente permite navegar más rápido por redes móviles gastando menos batería. Esto es clave si sos de los que están todo el día afuera usando el celu para todo.

iPhone 17e 1 Por primera vez, este iPhone económico cuenta con tecnología MagSafe para carga inalámbrica de 15 vatios. Apple Otra novedad importante es que la serie "e" ahora tiene soporte para MagSafe por primera vez. Esto permite que el equipo use todo el ecosistema de cargadores y accesorios magnéticos que ya conocemos en los modelos más caros. La carga inalámbrica ahora llega a los 15 vatios, superando la velocidad del estándar Qi que traía el modelo anterior. No se anda con vueltas: es un cambio que los usuarios venían pidiendo hace rato para no depender solo del cable.

Estrategia de Apple en el mercado de gama media Lanzamientos de Apple: novedades, nuevo iPhone y más La movida de la empresa busca proteger su "porción de la torta mundial" en un mercado que está picante: el de los teléfonos gama media. Al ofrecer 256 GB de entrada, el iPhone 17e se posiciona como una opción de gran valor frente a otros rivales que tienen problemas con el stock de piezas. La preventa arranca este miércoles a las 6:15 de la mañana (hora del Pacífico) en más de 70 países y regiones diferentes.